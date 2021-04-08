سعد606
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
- المشاركات
- 686
- النقاط
- 51
- العمر
- 59
- محل الإقامة
- تقرت ولاية ورقلة
- الجنس
- ذكر
سُوبر بيبي...وسُوبر پَابي وسُوبر مامي:
يعيش بعض الاولياء هوس الالتزام بالتربية النمودجية للابناء، فيتابعون بشغف ما ينشر في قنوات اليوتوب، ويطاردون مختلف ما يصدر من الدكاترة والمدربين. والدعاة وحتى الرقاة.
ثم يفرضون على انفسهم وعلى ابنائهم ضوابط صارمة جدا، ويضعون معايير عالية للمعرفة وللذكاء، وللاستقامة والصلاح. وهذا في اعتقادي خطأ فادح لان الحقيقة النفسية هي:
1- الفروق الفردية.
2- لكل اسرة خصوصيتها الثقافية وظروفها الاجتماعية.
3- أن النقص وعدم الكمال صفة انسانية.
مخ الهدرة: ندير مجهوديOK...لكن ولدي ماهو روبو ..وامه ماهي ملاك، ولا انا سوبر مان.
يعيش بعض الاولياء هوس الالتزام بالتربية النمودجية للابناء، فيتابعون بشغف ما ينشر في قنوات اليوتوب، ويطاردون مختلف ما يصدر من الدكاترة والمدربين. والدعاة وحتى الرقاة.
ثم يفرضون على انفسهم وعلى ابنائهم ضوابط صارمة جدا، ويضعون معايير عالية للمعرفة وللذكاء، وللاستقامة والصلاح. وهذا في اعتقادي خطأ فادح لان الحقيقة النفسية هي:
1- الفروق الفردية.
2- لكل اسرة خصوصيتها الثقافية وظروفها الاجتماعية.
3- أن النقص وعدم الكمال صفة انسانية.
مخ الهدرة: ندير مجهوديOK...لكن ولدي ماهو روبو ..وامه ماهي ملاك، ولا انا سوبر مان.