سُوبر بيبي...وسُوبر پَابي وسُوبر مامي:

يعيش بعض الاولياء هوس الالتزام بالتربية النمودجية للابناء، فيتابعون بشغف ما ينشر في قنوات اليوتوب، ويطاردون مختلف ما يصدر من الدكاترة والمدربين. والدعاة وحتى الرقاة .

ثم يفرضون على انفسهم وعلى ابنائهم ضوابط صارمة جدا، ويضعون معايير عالية للمعرفة وللذكاء، وللاستقامة والصلاح. وهذا في اعتقادي خطأ فادح لان الحقيقة النفسية هي:

1- الفروق الفردية.

2- لكل اسرة خصوصيتها الثقافية وظروفها الاجتماعية.

3- أن النقص وعدم الكمال صفة انسانية.

مخ الهدرة: ندير مجهوديOK...لكن ولدي ماهو روبو ..وامه ماهي ملاك، ولا انا سوبر مان .