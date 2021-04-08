سُوبر بيبي...وسُوبر پَابي وسُوبر مامي

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
686
النقاط
51
العمر
59
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
سُوبر بيبي...وسُوبر پَابي وسُوبر مامي:
يعيش بعض الاولياء هوس الالتزام بالتربية النمودجية للابناء، فيتابعون بشغف ما ينشر في قنوات اليوتوب، ويطاردون مختلف ما يصدر من الدكاترة والمدربين. والدعاة وحتى الرقاة.
ثم يفرضون على انفسهم وعلى ابنائهم ضوابط صارمة جدا، ويضعون معايير عالية للمعرفة وللذكاء، وللاستقامة والصلاح. وهذا في اعتقادي خطأ فادح لان الحقيقة النفسية هي:
1- الفروق الفردية.
2- لكل اسرة خصوصيتها الثقافية وظروفها الاجتماعية.
3- أن النقص وعدم الكمال صفة انسانية.
مخ الهدرة: ندير مجهوديOK...لكن ولدي ماهو روبو ..وامه ماهي ملاك، ولا انا سوبر مان.
 
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