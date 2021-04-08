الجفاف العاطفي:

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
688
النقاط
51
العمر
59
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
الجفاف العاطفي:
لا ينسى زوجي أبدا ما نحتاجه من خضر و مؤونة و يدخل من حين لآخر وفي يده اليمنى علبة حلوى ، وفي اليسرى فاكهة متنوعة.
سخي (فحشوش) في العطاء المادي، لكنه في ذات الوقت بخيل في العطاء العاطفي، لا يتواصل مع ابناءه الا آمرا أو معاتبا، أو ساخطا... ولا يقيم لي وزنا وانا شريكة حياته. بل يراني جارية يطلبها لحاجته بلغة التحقير والاذلال.
مخ الهدرة: شبعانة في كرشي...وقلبي وجعني.
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top