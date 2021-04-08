الجفاف العاطفي :

لا ينسى زوجي أبدا ما نحتاجه من خضر و مؤونة و يدخل من حين لآخر وفي يده اليمنى علبة حلوى ، وفي اليسرى فاكهة متنوعة .

سخي (فحشوش) في العطاء المادي، لكنه في ذات الوقت بخيل في العطاء العاطفي، لا يتواصل مع ابناءه الا آمرا أو معاتبا، أو ساخطا... ولا يقيم لي وزنا وانا شريكة حياته. بل يراني جارية يطلبها لحاجته بلغة التحقير والاذلال.

مخ الهدرة: شبعانة في كرشي...وقلبي وجعني .