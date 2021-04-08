تعلم بالعوج :

كنت اقول لابني وانا اعلمه السياقة: لاتستهين ببعض الحركات أو الوضعيات الخاطئة في قيادة السيارة، فإنه سرعان ما يتلصق بك هذا السلوك ويتحول الى عادة سيئة ترافقك طول العمر ...نفس الامر بالنسبة للعامل حديث التوظيف، حين يقلل من قيمة الخطأ في بداية حياته المهنية ، فيتحول السلوك الى عادة ثم الى طبع، فشخصية مفسدة دون ان يشعر.

وكذلك الامر بالنسبة للعروس ، فإنها إن استسهلت اخطاء بسيطة في بداية حياتها الزوجية فقد تتحول الى زوجة سيئة جدا ولا يحرك فيها أي انتقاد أو توجيه أو عقاب.

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