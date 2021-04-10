الطيب الجزائري84
:: عضو متألق ::
إتباع الهدى
لا يكون المرء متبعًا الهدى إلا بأمرين: تصديق خبر الله تصديقًا جازمًا من غير اعتراض شبهة تقدح في تصديقه ، وامتثال أمره تبارك وتعالى من غير اعتراض شهوة تمنع من امتثال أمره، وعلى هذين الأصلين مدار الإسلام.
المصدر موقع الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله
لا يكون المرء متبعًا الهدى إلا بأمرين: تصديق خبر الله تصديقًا جازمًا من غير اعتراض شبهة تقدح في تصديقه ، وامتثال أمره تبارك وتعالى من غير اعتراض شهوة تمنع من امتثال أمره، وعلى هذين الأصلين مدار الإسلام.
المصدر موقع الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله