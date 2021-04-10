فنجان الماء وبرميل العسل

كان في احد المدن ملك عادل فاراد سكان مدينته تكريمه لاجل كرمه فعلموا انه يحب العسل فاجتمعوا على ان يضع كل منهم كاسا من العسل حتى يمتلء البرميل فاخذ كل منهم يصب الفنجان وفي يوم قال رجل لنفسه ماذا لو اضع فنجان ماء في البرميل فلن يضر شيء لان برميل العسل كبير ولن يضره هذا الفنجان الصغير فتسلل دون ان يراه احد ووضع الكاس في البرميل وعندما اخذه السكان الى الحاكم قال لوزيره ان يتذوقه لعلمه بخبرته في تذوق العسل فوجد ان لاطعم له فهوماء فتذوقه الحاكم فوجد نفس الشيء فعاد الى قصره حزينا فلماذا طعم العسل ماء!!!!!!لان الناس فكروا كما فكر ذلك الرجل