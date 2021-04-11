بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

الحمد لله أن لنا رب ندعوه فيجيبنا، ونطلبه فيعطينا، وننكسر له فيجبرنا، ونخضع له فيغفر لنا، ونستجير يه فيجيرنا، الحمد لله أن أبوابه في كل وقت مفتوحة ويدله في كل حال مبسوطة.

تذكرة

قال تعالى:"إن الله لايغير مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم "

أزل فكرة أنك مظلوم، أو أنك مهمش ،أو أنك ناقص عن غيرك، بل أشعر نفسك بالإعتزاز والإرادة القوية، والعزيمة الماضية، ولا تصنع لنفسك محيط عداوة، وجو من الشكوك وسوء الظن بالآخرين، وترصد مكيدة، وتحين انتقام، بل غض الطرف وتجاوز، ثق بنفسك لتقتل الأفكار السلبية، وتزرع مكانها الأفكار الإيجابية ،من تمام اليقين أن لا تأس على مافاتك ولا تحزن على ماأصابك، فكل مايحدث لك قد كتب لك قبل خلق السموات والأرض ،تدبروها معي:مهما كانت حاجة الناس للشمس فهي تغيب كل يوم ،دون أن يبكي أحد لفراقها لأننا نعلم أننا ستعود، هذه هي الثقة، فلماذا؟ تثقون في عودة الشمس ،ولا تثقون في قول الله تعالى

"إن مع العسر يسرا"

حتما سيفرجها الله مادمنا واثقين بوعده ،كونوا على ثقة بالله ،وفي قلب كل إنسان نبتة صالحة ،إن سقاها بالخير تفرعت وصنعت له بستانا ،وإن سقاها بالشر فسدت وأفسدت أرضه.

"وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين"