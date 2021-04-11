أسألكم الدعاء يا لماويين

جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
4,906
النقاط
1,891
محل الإقامة
جزر القمر
الجنس
ذكر

سلام طيب من الله عليكم
خاوتي العزاز راني جيتكم بعد حضور متذبذب
انا الآن أصارع وأتخبط في المشاكل والمحن.. 😢 💔 لا أدري متى الخروج منها
والفتوني كل رمضان تشوفوني ناشط معاكم ونتمنى نكون معاكم خطرة على خطرة
ان شاء الله يدخل علينا بالصحة والهناء وربي يتقبل منا صالح الأعمال
وماتنساونيش بدعواتكم ربي يفرجها عليا والله ماقدرت نزيد نتحمل
وجزاكم الله كل خير
اللهم أحسن خاتمتنا .... واجعل أفضل أيامنا يوم نلقاك
يا الله 🙏
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
4,906
النقاط
1,891
محل الإقامة
جزر القمر
الجنس
ذكر
قال إلياس:
ربي يعطيك صحتك و يفرج همك يا رب العالمين اجمعين
ربي يسر ليك امرك يا رب العالمين اجمعين
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آمين يارب جزاك الله كل خير اخي
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
12,756
النقاط
2,301
محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
الله يفرجها عليك ويفتح عليك ويهنيك من كل هالمشاكل والمحن وان شاء الله كفّارة
عليك بالاستغفار يا اخي وان شاء الله كل شي يصير احسن

الله يفرجها على الجميع يارب
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
4,906
النقاط
1,891
محل الإقامة
جزر القمر
الجنس
ذكر
قال سكون الفجر:
الله يفرجها عليك ويفتح عليك ويهنيك من كل هالمشاكل والمحن وان شاء الله كفّارة
عليك بالاستغفار يا اخي وان شاء الله كل شي يصير احسن

الله يفرجها على الجميع يارب
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آمين ياربي
شكرا اختي ربي يحفظك ويعطيك ماتتمناي
مالنا غيرك يارب
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
4,906
النقاط
1,891
محل الإقامة
جزر القمر
الجنس
ذكر
قال فاعل الخير:
ربي يفرجها عليك خويا جليلوس
نشاله يفوت علينا رمضان بالصحة والهناء
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آمين ياربي وعلى الجميع ان شاء الله
صحيت العزيز تصوموا بالصحة
 
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