أسألكم الدعاء يا لماويين

جليلوس
:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
- إنضم
- 4 جوان 2013
- المشاركات
- 4,906
- النقاط
- 1,891
- محل الإقامة
- جزر القمر
- الجنس
- ذكر
سلام طيب من الله عليكم
خاوتي العزاز راني جيتكم بعد حضور متذبذب
انا الآن أصارع وأتخبط في المشاكل والمحن.. لا أدري متى الخروج منها
والفتوني كل رمضان تشوفوني ناشط معاكم ونتمنى نكون معاكم خطرة على خطرة
ان شاء الله يدخل علينا بالصحة والهناء وربي يتقبل منا صالح الأعمال
وماتنساونيش بدعواتكم ربي يفرجها عليا والله ماقدرت نزيد نتحمل
وجزاكم الله كل خير
اللهم أحسن خاتمتنا .... واجعل أفضل أيامنا يوم نلقاك
يا الله