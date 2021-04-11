تمارين مفيد للأطفال حول شهر رمضان الكريم

كتيب قيم ومفيد للأطفال(7 إلى 10 سنوات) فيه معارف حول شهر رمضان الكريم , لمساعدة الأطفال على تعلم القيم و الدين الإسلامي الحنيف و تنشأة طبية لهم تقبل الله منك الصيام والقيام