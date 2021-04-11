تمارين مفيد للأطفال حول شهر رمضان الكريم

sami202

sami202

:: عضو منتسِب ::
إنضم
5 جويلية 2017
المشاركات
84
النقاط
5
محل الإقامة
Sétif
الجنس
ذكر
كتيب قيم ومفيد للأطفال حول شهر رمضان الكريم
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كتيب قيم ومفيد للأطفال(7 إلى 10 سنوات) فيه معارف حول شهر رمضان الكريم , لمساعدة الأطفال على تعلم القيم و الدين الإسلامي الحنيف و تنشأة طبية لهم تقبل الله منك الصيام والقيام
للتحميل هنا : كتيب حول شهر رمضان الكريم
ربي يتقبل منكم الصيام والقيام لا اله الا الله محمد رسول الله
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إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
14,147
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
اللهم امين يا رب العالمين اجمعين
بارك الله فيك على الموضوع القيم جعله الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين
 
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