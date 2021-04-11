ترقب رؤية هلال رمضان ـ في البلاد العربية و الاسلامية

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
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7 أفريل 2015
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يترقب المسلمون في مشارق الارض و مغاربها بكل شوق
رؤية الهلال المبشر بغرة اعظم اشهر الله و افضلها و اجملها و ابهاها

و يعيش المسلمون حالة الترقب بكل شوق و بهجة
لانطلاق اجواء العبادات و الدعوات و التراتيل
فتفتح المساجد للعبادات و البيوت للكرم و الجود
و الجيوب للصدقات و الاحسان و القلوب للتسامح
في اسمى معاني الروحانيات و افضلها
و في اجل صور الايمان و اليقين و الانقياد لله عز و جل

اجواء الترقب تشهدها كل العالم و حتى الغربي بسبب وجود الجاليات المسلمة هنالك

و في اللمة فتحنا هذا الموضوع لمسايرة الامر
و نذكر بعضنا عن ثبوت او عدم ثبوت الرؤيا
وبذكر اسم الدولة

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