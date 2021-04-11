ترقب رؤية هلال رمضان ـ في البلاد العربية و الاسلامية

يترقب المسلمون في مشارق الارض و مغاربها بكل شوق

رؤية الهلال المبشر بغرة اعظم اشهر الله و افضلها و اجملها و ابهاها



و يعيش المسلمون حالة الترقب بكل شوق و بهجة

لانطلاق اجواء العبادات و الدعوات و التراتيل

فتفتح المساجد للعبادات و البيوت للكرم و الجود

و الجيوب للصدقات و الاحسان و القلوب للتسامح

في اسمى معاني الروحانيات و افضلها

و في اجل صور الايمان و اليقين و الانقياد لله عز و جل



اجواء الترقب تشهدها كل العالم و حتى الغربي بسبب وجود الجاليات المسلمة هنالك



و في اللمة فتحنا هذا الموضوع لمسايرة الامر

و نذكر بعضنا عن ثبوت او عدم ثبوت الرؤيا

وبذكر اسم الدولة



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