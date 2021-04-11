ترقب رؤية هلال رمضان ـ في البلاد العربية و الاسلامية

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 13,286
- النقاط
- 2,061
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
- الجنس
- ذكر
يترقب المسلمون في مشارق الارض و مغاربها بكل شوق
رؤية الهلال المبشر بغرة اعظم اشهر الله و افضلها و اجملها و ابهاها
و يعيش المسلمون حالة الترقب بكل شوق و بهجة
لانطلاق اجواء العبادات و الدعوات و التراتيل
فتفتح المساجد للعبادات و البيوت للكرم و الجود
و الجيوب للصدقات و الاحسان و القلوب للتسامح
في اسمى معاني الروحانيات و افضلها
و في اجل صور الايمان و اليقين و الانقياد لله عز و جل
اجواء الترقب تشهدها كل العالم و حتى الغربي بسبب وجود الجاليات المسلمة هنالك
و في اللمة فتحنا هذا الموضوع لمسايرة الامر
و نذكر بعضنا عن ثبوت او عدم ثبوت الرؤيا
وبذكر اسم الدولة
إليكم الخط