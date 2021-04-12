همسة في أذن كل زوجة

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ستة مداخل لبناء جسر الحوار الاسري:

1- ابحث في شخصية زوجك، الاكيد أن له مجال محبب في الحوار (البزنسة، السياسة الرياضة،الفلاحة...الخ) اجعل من هذا مقدمة للعبور الى اهتمامه وقلبه.

2- استثمري في الابناء للمساعدة في خلق جو من المرح والحوار، فلكل اسرة فرد يحب التهريج، لنجعل منه مفتاح للقلوب، وبناء جسر الحوار.

3- استثمر في الظروف الحرجة التى يمر بها زوجك، خاصة مرضه( يكون مهدود بالمرض، وفي داخله طفل يريد الدلال) لكن حذار من الغلظة في التعامل انتقاما أو تشفيا.

4- في الغالب مفتاح قلب الزوج مخبأ بين بطه وشهوته..فاستغل كلا الموضعين ( ماكلة بينة، وكلمة حنينة)

5- تجنب خدش رجولته بتحديه أمام ابناءه أو أحد من افراد عائلته.

6- ادع له من حين الى آخر بما يحب سماعه، الا عبارة( ربي يهديك) فهي مستفزة داخل الحوار الساخن، وقد يرد غاضبا: شفتيني نهد في الجوامع، ولا نقطع في قشي...؟

مخ الهدرة

: متعة الحياة: تكبار البال، و طفي الضو على حوايج، وساعة ساعة دخليها في لهبال