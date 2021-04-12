سعد606
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
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- تقرت ولاية ورقلة
- الجنس
- ذكر
همسة في أذن كل زوجة:
ستة مداخل لبناء جسر الحوار الاسري:
1- ابحث في شخصية زوجك، الاكيد أن له مجال محبب في الحوار (البزنسة، السياسة الرياضة،الفلاحة...الخ) اجعل من هذا مقدمة للعبور الى اهتمامه وقلبه.
2- استثمري في الابناء للمساعدة في خلق جو من المرح والحوار، فلكل اسرة فرد يحب التهريج، لنجعل منه مفتاح للقلوب، وبناء جسر الحوار.
3- استثمر في الظروف الحرجة التى يمر بها زوجك، خاصة مرضه( يكون مهدود بالمرض، وفي داخله طفل يريد الدلال) لكن حذار من الغلظة في التعامل انتقاما أو تشفيا.
4- في الغالب مفتاح قلب الزوج مخبأ بين بطه وشهوته..فاستغل كلا الموضعين ( ماكلة بينة، وكلمة حنينة)
5- تجنب خدش رجولته بتحديه أمام ابناءه أو أحد من افراد عائلته.
6- ادع له من حين الى آخر بما يحب سماعه، الا عبارة( ربي يهديك) فهي مستفزة داخل الحوار الساخن، وقد يرد غاضبا: شفتيني نهد في الجوامع، ولا نقطع في قشي...؟
مخ الهدرة: متعة الحياة: تكبار البال، و طفي الضو على حوايج، وساعة ساعة دخليها في لهبال.
ستة مداخل لبناء جسر الحوار الاسري:
1- ابحث في شخصية زوجك، الاكيد أن له مجال محبب في الحوار (البزنسة، السياسة الرياضة،الفلاحة...الخ) اجعل من هذا مقدمة للعبور الى اهتمامه وقلبه.
2- استثمري في الابناء للمساعدة في خلق جو من المرح والحوار، فلكل اسرة فرد يحب التهريج، لنجعل منه مفتاح للقلوب، وبناء جسر الحوار.
3- استثمر في الظروف الحرجة التى يمر بها زوجك، خاصة مرضه( يكون مهدود بالمرض، وفي داخله طفل يريد الدلال) لكن حذار من الغلظة في التعامل انتقاما أو تشفيا.
4- في الغالب مفتاح قلب الزوج مخبأ بين بطه وشهوته..فاستغل كلا الموضعين ( ماكلة بينة، وكلمة حنينة)
5- تجنب خدش رجولته بتحديه أمام ابناءه أو أحد من افراد عائلته.
6- ادع له من حين الى آخر بما يحب سماعه، الا عبارة( ربي يهديك) فهي مستفزة داخل الحوار الساخن، وقد يرد غاضبا: شفتيني نهد في الجوامع، ولا نقطع في قشي...؟
مخ الهدرة: متعة الحياة: تكبار البال، و طفي الضو على حوايج، وساعة ساعة دخليها في لهبال.
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