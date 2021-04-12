مسابقة آجمل تصميم , رسم رمضانــــــي















السلآم عليكم و رحمة الله و بركآته



أسعد الله أوقآتكم بكل خير , و مبآرك علينآ و عليكم و على الأمة الإسلآمية حلول شهر رمضآن المبآرك

الله يتقبل منآ و منكم صآلح الأعمآل و يصلح الأحوآل و يجعلنآ من العتقآء من النيرآن



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بمنآسبة حلول الشهر المبآرك أردنآ أن نطرح لكم مسآبقة منهآ نشوف نحن إبدآعآتكم في هذآ الشهر و منهآ انتوآ تستمتعوآ









{ فــــكرة المسآبقة }|

تقوم الفكرة على رؤية إبدآع العضو في مجآليين " الرسم او التصميم "

|{ شــروط المسآبقة }|