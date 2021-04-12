مسابقة آجمل تصميم , رسم رمضانــــــي

Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
7,556
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى


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السلآم عليكم و رحمة الله و بركآته

أسعد الله أوقآتكم بكل خير , و مبآرك علينآ و عليكم و على الأمة الإسلآمية حلول شهر رمضآن المبآرك
الله يتقبل منآ و منكم صآلح الأعمآل و يصلح الأحوآل و يجعلنآ من العتقآء من النيرآن

..

بمنآسبة حلول الشهر المبآرك أردنآ أن نطرح لكم مسآبقة منهآ نشوف نحن إبدآعآتكم في هذآ الشهر و منهآ انتوآ تستمتعوآ

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{ فــــكرة المسآبقة }|

تقوم الفكرة على رؤية إبدآع العضو في مجآليين " الرسم او التصميم "


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|{ شــروط المسآبقة }|



ـ الرسمة تكون من اناملكم معبرة عن الشهر الكريم لكم الحرية فيها سواء كانت ملونة او رصاص
- بالنسبة للتصميم الصورة الأسآسية او الخلفية في التصميم تعبر عن شهر رمضآن المبآرك . " لآ مآنع من إستخدآم أي تأثيرآت جآنبية في التصميم على الصورة سوآء فرش أو خآمآت أو سكرآبز أو أكشن ... الخ "
- للعضو حرية إختيآر مقآسآت العمل , فلن نحصر إبدآعآتكم في مقآسآت عمل معينة
- يجب وضع اسم العضو في الرسم او التصميم
- طرح موضوع المسآبقة في منتدى التصميم مع توضيح أن الموضوع مُشآرك في المسآبقة "



|{ الجوآئز المقدمة }|

سيتم الاعلان عنها لاحقا....







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