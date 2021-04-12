مسابقة آجمل تصميم , رسم رمضانــــــي

Rayhan
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
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- من عآلمي
- الجنس
- أنثى
السلآم عليكم و رحمة الله و بركآته
أسعد الله أوقآتكم بكل خير , و مبآرك علينآ و عليكم و على الأمة الإسلآمية حلول شهر رمضآن المبآرك
الله يتقبل منآ و منكم صآلح الأعمآل و يصلح الأحوآل و يجعلنآ من العتقآء من النيرآن
..
بمنآسبة حلول الشهر المبآرك أردنآ أن نطرح لكم مسآبقة منهآ نشوف نحن إبدآعآتكم في هذآ الشهر و منهآ انتوآ تستمتعوآ
{ فــــكرة المسآبقة }|
تقوم الفكرة على رؤية إبدآع العضو في مجآليين " الرسم او التصميم "
|{ شــروط المسآبقة }|
ـ الرسمة تكون من اناملكم معبرة عن الشهر الكريم لكم الحرية فيها سواء كانت ملونة او رصاص
- بالنسبة للتصميم الصورة الأسآسية او الخلفية في التصميم تعبر عن شهر رمضآن المبآرك . " لآ مآنع من إستخدآم أي تأثيرآت جآنبية في التصميم على الصورة سوآء فرش أو خآمآت أو سكرآبز أو أكشن ... الخ "
- للعضو حرية إختيآر مقآسآت العمل , فلن نحصر إبدآعآتكم في مقآسآت عمل معينة
- يجب وضع اسم العضو في الرسم او التصميم
- طرح موضوع المسآبقة في منتدى التصميم مع توضيح أن الموضوع مُشآرك في المسآبقة "
|{ الجوآئز المقدمة }|
سيتم الاعلان عنها لاحقا....
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