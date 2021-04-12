عـلَّـمـتـنـي الحياةُ أن أتلقّى.. كـلَّ ألـوانـهـا رضـاً وقبولا



ورأيـتُ الرضا يـخفِّف أثقالـي.. ويُـلقي على المآسي سُدولا





والـذي أُلـهـم الـرِّضا لا تراهُ.. أبـدَ الـدهـر حـاسداً أو عَذولا



والرضا آيـةُ البراءة والإيــمـان بالله نـاصـراً ووكـيلا