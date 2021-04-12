لوحة مفاتيح التصميم ‏‏Gif، سمة، رموز مشاعر، خط

Design Keyboard - Fonts, Emoji, Themes, Gif - Apps on Google Play ✨No.1 Keyboard apps Design Keyboard✨ Fonts, Emoji, Themes, Gif, Photo.... Try creating a one of a kind keyboard Fonts, Emoji, Themes,Gif, 👇Introduction👇 More than 100,000 options of free photo and GIF backgrounds You can customize a beautiful keyboard with photos, designs, GIFs, and color...

اكيد العديد منكم يريد تغير لوحة المفاتيح الخاصة بالهاتف لهذا تحتاج أن تقوم بالعمل على العديد من التطبيقات التي قد تساعدك في جعل لوحة مفاتيح هاتفك رائعة لهذا إخترت لكمتطبيق رائع يمكمن من خلاله أن تجعل لوحة مفاتيح هاتفك جميلة جدا فقط بضغطة واحدة ستغير لوحة المفاتيح والمميز فيها هو كالتالي:تصميم لوحة المفاتيح بخلفية GIF رائعة وأكثر من 100000 خلفية متنوعة بين الصور الفوتوغرافية وصور GIF يمكنك تخصيص لوحة مفاتيح جميلة مزوَّدة بسمات من صور فوتوغرافية وتصاميم وصور GIF وألوان.2- إنشاء سمات التصاميم من قِبل مصممين(سمة iPhone، سمة متألقة، سمة تحدي الطعام)3- دعم أنواع خطوط لوحة المفاتيح(غيِّر أنواع خطوط لوحة المفاتيح مجانًا!)4- رموز مشاعر لطيفةرموز مشاعر نصيةرموز مشاعر متعددة - تعابير خاصة في لوحة مفاتيح التصميميشتمل لوحة مفاتيح التصميم على المزيد من الميزات الذكية المتنوعةميزة الملاحظاتدعم الترجمة بأكثر من 100 لغةدعم معجم اللغة الإنجليزيةدعم البحث عبر الويب، مثل Googleدعم مفاتيح التشغيل السريع للوحة المفاتيحمحادثة أسهل وأسرع مع الأصدقاء الأجانب!الروسيةالكوريةالصينية (التقليدية)الصينية (المبسطة)الإندونيسيةالماليزيةالإنجليزيةفرنسيالأسبانيةالإيطاليألمانيةالبرتغالية (البرازيل).البرتغالية (البرتغال)اللغة التركيةعربيالفيتناميةميزة الحاسبةيمكنك إجراء الحساب مباشرة باستخدام لوحة المفاتيح وإرسال معادلة الحل!دعم طرق إدخال متنوعة أيضًاالإدخال الصوتي عبر لوحة المفاتيحالإدخال بخط اليد عبر لوحة المفاتيحإدخال نص تلقائي/حافظةإدخال بطريقة هانجا* أذون لوحة مفاتيح التصميميجب منح الأذون التالية لضمان الحصول على أفضل تجربة أثناء استخدام التطبيق. لن تُستخدم الأذون الممنوحة في أي شيء آخر غير الأغراض المكتوبة في الإشعار.الصور/الوسائط/الملفات (إلزامي)مطلوب لتعيين صورة خلفية لوحة المفاتيح.أذون الميكروفون/التسجيل الصوتي (إلزامي)ضروري لاستخدام ميزة إدخال الصوت للترجمة الشفوية.رابط التطبيق على بلاي ستورفيديو يشرح التطبيق