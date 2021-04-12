لوحة مفاتيح التصميم ‏‏Gif، سمة، رموز مشاعر، خط

lailad
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 6 ماي 2020
- المشاركات
- 28
- النقاط
- 3
- العمر
- 31
- محل الإقامة
- morocco
- الجنس
- أنثى
اكيد العديد منكم يريد تغير لوحة المفاتيح الخاصة بالهاتف لهذا تحتاج أن تقوم بالعمل على العديد من التطبيقات التي قد تساعدك في جعل لوحة مفاتيح هاتفك رائعة لهذا إخترت لكم
تطبيق رائع يمكمن من خلاله أن تجعل لوحة مفاتيح هاتفك جميلة جدا فقط بضغطة واحدة ستغير لوحة المفاتيح والمميز فيها هو كالتالي:
تصميم لوحة المفاتيح بخلفية GIF رائعة وأكثر من 100000 خلفية متنوعة بين الصور الفوتوغرافية وصور GIF يمكنك تخصيص لوحة مفاتيح جميلة مزوَّدة بسمات من صور فوتوغرافية وتصاميم وصور GIF وألوان.
2- إنشاء سمات التصاميم من قِبل مصممين
(سمة iPhone، سمة متألقة، سمة تحدي الطعام)
3- دعم أنواع خطوط لوحة المفاتيح
(غيِّر أنواع خطوط لوحة المفاتيح مجانًا!)
4- رموز مشاعر لطيفة
رموز مشاعر نصية
رموز مشاعر متعددة - تعابير خاصة في لوحة مفاتيح التصميم
يشتمل لوحة مفاتيح التصميم على المزيد من الميزات الذكية المتنوعة
ميزة الملاحظات
دعم الترجمة بأكثر من 100 لغة
دعم معجم اللغة الإنجليزية
دعم البحث عبر الويب، مثل Google
دعم مفاتيح التشغيل السريع للوحة المفاتيح
محادثة أسهل وأسرع مع الأصدقاء الأجانب!
الروسية
الكورية
الصينية (التقليدية)
الصينية (المبسطة)
الإندونيسية
الماليزية
الإنجليزية
فرنسي
الأسبانية
الإيطالي
ألمانية
البرتغالية (البرازيل).
البرتغالية (البرتغال)
اللغة التركية
عربي
الفيتنامية
ميزة الحاسبة
يمكنك إجراء الحساب مباشرة باستخدام لوحة المفاتيح وإرسال معادلة الحل!
دعم طرق إدخال متنوعة أيضًا
الإدخال الصوتي عبر لوحة المفاتيح
الإدخال بخط اليد عبر لوحة المفاتيح
إدخال نص تلقائي/حافظة
إدخال بطريقة هانجا
* أذون لوحة مفاتيح التصميم
يجب منح الأذون التالية لضمان الحصول على أفضل تجربة أثناء استخدام التطبيق. لن تُستخدم الأذون الممنوحة في أي شيء آخر غير الأغراض المكتوبة في الإشعار.
الصور/الوسائط/الملفات (إلزامي)
مطلوب لتعيين صورة خلفية لوحة المفاتيح.
أذون الميكروفون/التسجيل الصوتي (إلزامي)
ضروري لاستخدام ميزة إدخال الصوت للترجمة الشفوية.
رابط التطبيق على بلاي ستور
فيديو يشرح التطبيق
تطبيق رائع يمكمن من خلاله أن تجعل لوحة مفاتيح هاتفك جميلة جدا فقط بضغطة واحدة ستغير لوحة المفاتيح والمميز فيها هو كالتالي:
تصميم لوحة المفاتيح بخلفية GIF رائعة وأكثر من 100000 خلفية متنوعة بين الصور الفوتوغرافية وصور GIF يمكنك تخصيص لوحة مفاتيح جميلة مزوَّدة بسمات من صور فوتوغرافية وتصاميم وصور GIF وألوان.
2- إنشاء سمات التصاميم من قِبل مصممين
(سمة iPhone، سمة متألقة، سمة تحدي الطعام)
3- دعم أنواع خطوط لوحة المفاتيح
(غيِّر أنواع خطوط لوحة المفاتيح مجانًا!)
4- رموز مشاعر لطيفة
رموز مشاعر نصية
رموز مشاعر متعددة - تعابير خاصة في لوحة مفاتيح التصميم
يشتمل لوحة مفاتيح التصميم على المزيد من الميزات الذكية المتنوعة
ميزة الملاحظات
دعم الترجمة بأكثر من 100 لغة
دعم معجم اللغة الإنجليزية
دعم البحث عبر الويب، مثل Google
دعم مفاتيح التشغيل السريع للوحة المفاتيح
محادثة أسهل وأسرع مع الأصدقاء الأجانب!
الروسية
الكورية
الصينية (التقليدية)
الصينية (المبسطة)
الإندونيسية
الماليزية
الإنجليزية
فرنسي
الأسبانية
الإيطالي
ألمانية
البرتغالية (البرازيل).
البرتغالية (البرتغال)
اللغة التركية
عربي
الفيتنامية
ميزة الحاسبة
يمكنك إجراء الحساب مباشرة باستخدام لوحة المفاتيح وإرسال معادلة الحل!
دعم طرق إدخال متنوعة أيضًا
الإدخال الصوتي عبر لوحة المفاتيح
الإدخال بخط اليد عبر لوحة المفاتيح
إدخال نص تلقائي/حافظة
إدخال بطريقة هانجا
* أذون لوحة مفاتيح التصميم
يجب منح الأذون التالية لضمان الحصول على أفضل تجربة أثناء استخدام التطبيق. لن تُستخدم الأذون الممنوحة في أي شيء آخر غير الأغراض المكتوبة في الإشعار.
الصور/الوسائط/الملفات (إلزامي)
مطلوب لتعيين صورة خلفية لوحة المفاتيح.
أذون الميكروفون/التسجيل الصوتي (إلزامي)
ضروري لاستخدام ميزة إدخال الصوت للترجمة الشفوية.
رابط التطبيق على بلاي ستور
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