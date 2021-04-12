اترك بصمتك🌹 اعرف حالتك✋

sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
12,507
النقاط
1,451
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
السلام عليكم

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طاب مساووكم اشتقنا لكم هاقد عدنا والعود احمد

في هذ الموضوع جمعت حوالي 50 اموجي او اموشن
خاصه بكل الحالات
اما فرحان او ضاحك او غاضب او كسلان او يفكر الى غير ذالك

كل عضو يدخل الموضوع يترك بصمه
اما دعاء او تحيه او غير ذالك
المهم اثبات وجود

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وانا ارد عليه باموجي يمثل حالته في تلك اللحضه
مع العلم الاموجي بالترتيب يعني كل واحد وزهرو 😂

شاركونا للتسليه فقط

الكل مدعو

اخوكم ناصر 😍
 
sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
12,507
النقاط
1,451
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
قال السلطانة:
:love::love::love:🤲


موضوع رائع
كل عام وانت بخير اخي العزيز
إضغط للتوسيع...
ربي يحفظك ام احمد ورمضانك مبارك انتي وكل العايله
وبما انك رديتي نعطيك الاموجي الخاص بك😂😂
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