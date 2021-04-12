اترك بصمتك🌹 اعرف حالتك✋

sami44
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
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- الجنس
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السلام عليكم
طاب مساووكم اشتقنا لكم هاقد عدنا والعود احمد
في هذ الموضوع جمعت حوالي 50 اموجي او اموشن
خاصه بكل الحالات
اما فرحان او ضاحك او غاضب او كسلان او يفكر الى غير ذالك
كل عضو يدخل الموضوع يترك بصمه
اما دعاء او تحيه او غير ذالك
المهم اثبات وجود
وانا ارد عليه باموجي يمثل حالته في تلك اللحضه
مع العلم الاموجي بالترتيب يعني كل واحد وزهرو
شاركونا للتسليه فقط
الكل مدعو
اخوكم ناصر
طاب مساووكم اشتقنا لكم هاقد عدنا والعود احمد
في هذ الموضوع جمعت حوالي 50 اموجي او اموشن
خاصه بكل الحالات
اما فرحان او ضاحك او غاضب او كسلان او يفكر الى غير ذالك
كل عضو يدخل الموضوع يترك بصمه
اما دعاء او تحيه او غير ذالك
المهم اثبات وجود
وانا ارد عليه باموجي يمثل حالته في تلك اللحضه
مع العلم الاموجي بالترتيب يعني كل واحد وزهرو
شاركونا للتسليه فقط
الكل مدعو
اخوكم ناصر