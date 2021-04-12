اترك بصمتك🌹 اعرف حالتك✋

السلام عليكمطاب مساووكم اشتقنا لكم هاقد عدنا والعود احمدفي هذ الموضوع جمعت حوالي 50 اموجي او اموشنخاصه بكل الحالاتاما فرحان او ضاحك او غاضب او كسلان او يفكر الى غير ذالككل عضو يدخل الموضوع يترك بصمهاما دعاء او تحيه او غير ذالكالمهم اثبات وجودوانا ارد عليه باموجي يمثل حالته في تلك اللحضهمع العلم الاموجي بالترتيب يعني كل واحد وزهروشاركونا للتسليه فقطالكل مدعواخوكم ناصر