مسابقه( مخفي بين الايات)

sami44

sami44

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10 ديسمبر 2009
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بعوده الشهر الفضيل تعود المنافسه من جديد

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من يوم غد ان شاء الله تعود اليكم. مسابقه مخفي بين الايات

كما هو معلوم هي مسابق الغاز خفيفه
الغاز فكريه معقده بعض الشيئ وحلها موجود في القرآن الكريم

شاركونا فلكم كم هاىل من المعلومات والاجر زياده

كل اسبوع اضع بين ايديكم لغز

ماعليكم الا ايجاد الحل والتحليل

ويمكن طلب المساعده في حال تعسر عليكم

الفاىز. 🏆اكيد يتحصل على وسام 🏅

شاركونا هناك جاىزه ماديه للفاىز
اتركها مفاجئة
لاهر الشهر الفضيل



غدا اول عدد كونو في الموعد

من اعداد اخوكم ناصر
😍💓😍
 
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