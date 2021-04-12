مسابقة أطباقك الشهية في رمضان

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
48,113
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
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مبارك لكم ولنا شهر رمضان شهر الرحمة والغفران.. نعلن عن انطلاق مسابقة أطباقك الشهية في رمضان...



طريقة سير المسابقة:

-تفتح المشتركة مواضيع جديدة في كل مرة تقدم فيها وصفة.

-لديكـِ وصفة شاركينا اياها بالصور الحصرية من تصويرك مع كتابة مقادير الأكلة.

-نوعية الوصفة:طبق رئيسي.. حلوى.. تحلية.. طبق جانبي.. عصائر. سلطات.. الخ

-نستقبل المشاركات طيلة الشهر الفضيل.

الجوائز:

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