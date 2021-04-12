السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 48,113
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
مبارك لكم ولنا شهر رمضان شهر الرحمة والغفران.. نعلن عن انطلاق مسابقة أطباقك الشهية في رمضان...
طريقة سير المسابقة:
-تفتح المشتركة مواضيع جديدة في كل مرة تقدم فيها وصفة.
-لديكـِ وصفة شاركينا اياها بالصور الحصرية من تصويرك مع كتابة مقادير الأكلة.
-نوعية الوصفة:طبق رئيسي.. حلوى.. تحلية.. طبق جانبي.. عصائر. سلطات.. الخ
-نستقبل المشاركات طيلة الشهر الفضيل.
الجوائز: