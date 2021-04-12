مسابقة أطباقك الشهية في رمضان...

طريقة سير المسابقة:

-لديكـِ وصفة شاركينا اياها بالصور الحصرية من تصويرك مع كتابة مقادير الأكلة.



-نوعية الوصفة:طبق رئيسي.. حلوى.. تحلية.. طبق جانبي.. عصائر. سلطات.. الخ



-نستقبل المشاركات طيلة الشهر الفضيل.

مبارك لكم ولنا شهر رمضان شهر الرحمة والغفران.. نعلن عن انطلاق-تفتح المشتركة مواضيع جديدة في كل مرة تقدم فيها وصفة.