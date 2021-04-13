متصفح Rayhan لحفظ سورة الكهف

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سكون الفجر

سكون الفجر

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
12,768
النقاط
2,301
محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
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أهنئكِ عزيزتي على هذه الخطوة الطيبة سائلة المولى عز وجل أن يعينكِ على حفظ كتابه والعمل به
أذكركِ ونفسي بتقوى الله عز وجل وأن تحرصي على أن لا تنقطعي أو يلهكِ أي أمر من أمور الدنيا عن حفظ كتاب الله

سورة الكهف بصوت الشيخ المنشاوي رحمه الله
الرواية التي يقرأ بها الأخ إسلام هي رواية حفص عن نافع


بالتوفيق إن شاء الله
وفقني الله وإياكِ لما هو فيه خير الدنيا والآخرة
@Rayhan

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