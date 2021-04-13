متصفح Rayhan لحفظ سورة الكهف

أهنئكِ عزيزتي على هذه الخطوة الطيبة سائلة المولى عز وجل أن يعينكِ على حفظ كتابه والعمل به

أذكركِ ونفسي بتقوى الله عز وجل وأن تحرصي على أن لا تنقطعي أو يلهكِ أي أمر من أمور الدنيا عن حفظ كتاب الله

سورة الكهف بصوت الشيخ المنشاوي رحمه الله

الرواية التي يقرأ بها الأخ إسلام هي رواية حفص عن نافع

بالتوفيق إن شاء الله