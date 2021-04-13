متصفح Rayhan لحفظ سورة الكهف

سكون الفجر
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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أهنئكِ عزيزتي على هذه الخطوة الطيبة سائلة المولى عز وجل أن يعينكِ على حفظ كتابه والعمل به
أذكركِ ونفسي بتقوى الله عز وجل وأن تحرصي على أن لا تنقطعي أو يلهكِ أي أمر من أمور الدنيا عن حفظ كتاب الله
سورة الكهف بصوت الشيخ المنشاوي رحمه الله
الرواية التي يقرأ بها الأخ إسلام هي رواية حفص عن نافع
بالتوفيق إن شاء الله
وفقني الله وإياكِ لما هو فيه خير الدنيا والآخرة
@Rayhan