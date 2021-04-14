ركز واكتشف الصوره

sami44
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
- إنضم
- 10 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 12,547
- النقاط
- 1,451
- محل الإقامة
- فالفيراج
- الجنس
- ذكر
اهلا بأعضاء وزوار ورواد منتدى اللمه
سلسله خفيفه وشيقه
تدخل البرنامج الرمضاني فاللمه
هي عباره عن صور ماخوذه من محرك البحث قوقل
قمت بقصها كصور مصغره ليضهر منها جزء فقط
ماعليكم سوى التركيز لاكتشاف الصوره
كل 4 ايام اضع بين ايديكم مجموعه من الصور
كل عضو يكتشف صوره يتحصل على 10 نقاط فالرصيد
في اخر الشهر نحصي النقاط ونعرف الفاىز
الوسام اكيد
والهديه نخلوها مفاجئة
للتسليه فقط
شاركونا
عدد اليوم اقترح عليكم الصور الاتيه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
اتمنى مشاركتكم
وتفاعلكم
ناصر