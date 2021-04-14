ركز واكتشف الصوره

اهلا بأعضاء وزوار ورواد منتدى اللمهسلسله خفيفه وشيقهتدخل البرنامج الرمضاني فاللمههي عباره عن صور ماخوذه من محرك البحث قوقلقمت بقصها كصور مصغره ليضهر منها جزء فقطماعليكم سوى التركيز لاكتشاف الصورهكل 4 ايام اضع بين ايديكم مجموعه من الصوركل عضو يكتشف صوره يتحصل على 10 نقاط فالرصيدفي اخر الشهر نحصي النقاط ونعرف الفاىزالوسام اكيدوالهديه نخلوها مفاجئةللتسليه فقطشاركوناعدد اليوم اقترح عليكم الصور الاتيه10اتمنى مشاركتكموتفاعلكمناصر