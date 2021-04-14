ركز واكتشف الصوره

sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
12,547
النقاط
1,451
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
basmala-001.gif

اهلا بأعضاء وزوار ورواد منتدى اللمه

سلسله خفيفه وشيقه
تدخل البرنامج الرمضاني فاللمه

هي عباره عن صور ماخوذه من محرك البحث قوقل

قمت بقصها كصور مصغره ليضهر منها جزء فقط

ماعليكم سوى التركيز لاكتشاف الصوره

كل 4 ايام اضع بين ايديكم مجموعه من الصور
كل عضو يكتشف صوره يتحصل على 10 نقاط فالرصيد

في اخر الشهر نحصي النقاط ونعرف الفاىز

🏆 🏆 🏆

الوسام اكيد

والهديه نخلوها مفاجئة


للتسليه فقط

شاركونا

عدد اليوم اقترح عليكم الصور الاتيه
1
FB_IMG_1595447157595-1.jpg

2

FB_IMG_1592671733327-1.jpg

3

FB_IMG_1604390708131-1.jpg

4
FB_IMG_1593941948208-1.jpg

5
FB_IMG_1593903617093-1.jpg
6

FB_IMG_1602811348704-1.jpg

7
FB_IMG_1599649636140-1.jpg


8
FB_IMG_1582363207572-1.jpg

9
FB_IMG_1581723323910-1.jpg
10
FB_IMG_1588727819273-1.jpg

اتمنى مشاركتكم
وتفاعلكم
ناصر 💓🌹
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top