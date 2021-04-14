رمضان شهر الغفران:

رمضان شهر الغفران شهر القرآن شهر الخير فمهما تحدثنا عن شهر رمضان الكريم فلن نستطيع ان نوفي حق ذالك الشهر لما يوجد به من الخير والرحمة والمغفرة من الله لمحو ذنوبنا في ذالك الشهر لذالك يبجب علينا ان نغتنم تلك الفرصة ونتفرغ للعبادة بشكل كبير جداً بشكل مختلف عن باقي الاشهر وبشكل اهتمامي أكثر .

يعد شهر رمضان ذو أهمية دينية كبيرة، ففيه تغلق أبواب النار وتفتح أبواب الجنة، وصيامه كاملاً يكفر الذنوب والخطايا والمعاصي، وفيه يتصدق المسلمون على الفقراء والمساكين، كما أنّ ثواب العمرة في هذا الشهر مضاعف بأضعاف عديدة، وفيه ليلة القدر، والتي اعتبرها الله سبحانه وتعالى خير من ألف شهر، حيث تنزل الملائكة فيها على الأرض وتُفتح أبواب السماء للمحتاجين والمتضرعين لله، إضافة لذلك يمتاز شهر رمضان بصلاة التراويح، والتي تقرب العبد من الله وتجعله يسارع لنيل رضاه ومحبته، كما توفر جواً من الأمان له، كما أنه شهر مدراس القرآن والجود، حيث يقضي المسلمون ساعات عديدة في قراءة القرآن، هذا عدا عن أنه شهر صلة الأرحام، حيث يصل المسلمون بعضهم البعض، ويجتمعون على مائدة الطعام، وهذا ينعكس إيجاباً على حياة المسلم، فيهيء له سبل السعادة، والتوفيق، والراحة ، والرضا، كما يفتح له أبواب الخير والرزق.

تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الاعمال

