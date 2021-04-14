ارواحو احكولنا 🙊

تصرالكم هاذي ولا لالاتع تكونو تطيبو من بعد تنساو وتذوقو الماكلةانا كانت دايمن تصراليالاعتذار عن الخطا لايجرح كرامتك، بل يجعلك كبيرا بعين من اخطات بحقه