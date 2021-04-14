ارواحو احكولنا 🙊

*amani*
:: مشرفة ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفات
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صحا فطوركم لحباب أن شاء الله ماتكونوش كثرتو
اليوم حبيت نعرف اذا كاش نهار في رمضان صراتلكم هذيك العفسة اللي تاكل بالغالط
ولا في السحور مافقتش وراحت عليك
انا اول مرة فوت رمضان فلاسيتي
ايا انا وصحاباتي زعما ريڨلنا المنبه باش نتسحرو .. الله يرحم إلى اشعار اخر
حتى فطنت كي بقالو للاذان زوج دقائق بالاك ..بهذيك الخلعة وكنت راقدة على هذوك الأسرة اللي فوق بعضهم ايا ونقفز هذيك القفزة تقول باتمان راهو هنا شربت شربت الماء كي كملت أذن شوية وبكيت تغيضني روحي كي مانتسحرش تضحكوش عليا
بصح عطاني ربي القوة ماجعتش خلاص هذاك النهار ههه
ايا وانتوما احكولنا كاش موقف صرالكم في السحور ولا في الفطور
صحا فطوركم لحباب أن شاء الله ماتكونوش كثرتو
اليوم حبيت نعرف اذا كاش نهار في رمضان صراتلكم هذيك العفسة اللي تاكل بالغالط
ولا في السحور مافقتش وراحت عليك
انا اول مرة فوت رمضان فلاسيتي
ايا انا وصحاباتي زعما ريڨلنا المنبه باش نتسحرو .. الله يرحم إلى اشعار اخر
حتى فطنت كي بقالو للاذان زوج دقائق بالاك ..بهذيك الخلعة وكنت راقدة على هذوك الأسرة اللي فوق بعضهم ايا ونقفز هذيك القفزة تقول باتمان راهو هنا شربت شربت الماء كي كملت أذن شوية وبكيت تغيضني روحي كي مانتسحرش تضحكوش عليا
بصح عطاني ربي القوة ماجعتش خلاص هذاك النهار ههه
ايا وانتوما احكولنا كاش موقف صرالكم في السحور ولا في الفطور