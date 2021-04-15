برنامج منازل الروح السبعة!

السلطانة
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أحد أروع البرامج الرمضانية أنصحكم بمتابعته
للداعية عمرو خالد
منازل الروح
منازل الروح السبعة وهي:
منزلة التقوى
منزلة اليقين
منزلة التوكل
منزلة التسليم
منزلة الرضا
منزلة العبودية لله
منزلة محبة الله
يسلط البرنامج الضوء على منازل الروح المذكورة كمعان روحية يعيشها الانسان وينتقل بينها في رحلته الى الله بغية الوصول الى حب الله وضمان تحقيق سعادة الانسان للحماية من امراض العصر
مثل :التور والاحباط القلق واليأس وشعور الاكتئاب.
سنغيش عبر حلقات البرنامج مع المنازل السبع والمعاني الروحية المستمدة من القرآن وسنة النبي المتوارثة فكل منزلة لها طعم ومذاق خاص بها تحميك من المشاكل.. الحماية من الالم. تحمي سعادتك النفسية. تحقق لك حافزا..
برنامج رائع انصحكم بمتابعته.
اليوم فقط اكتشفته وبدأت بمشاهدة الحلقتين الماضيتين.