برنامج منازل الروح السبعة!

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
48,150
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
بسملة3.gif

أحد أروع البرامج الرمضانية أنصحكم بمتابعته

للداعية عمرو خالد

منازل الروح



منازل الروح السبعة وهي:

منزلة التقوى
منزلة اليقين
منزلة التوكل
منزلة التسليم
منزلة الرضا
منزلة العبودية لله
منزلة محبة الله

يسلط البرنامج الضوء على منازل الروح المذكورة كمعان روحية يعيشها الانسان وينتقل بينها في رحلته الى الله بغية الوصول الى حب الله وضمان تحقيق سعادة الانسان للحماية من امراض العصر
مثل :التور والاحباط القلق واليأس وشعور الاكتئاب.
سنغيش عبر حلقات البرنامج مع المنازل السبع والمعاني الروحية المستمدة من القرآن وسنة النبي المتوارثة فكل منزلة لها طعم ومذاق خاص بها تحميك من المشاكل.. الحماية من الالم. تحمي سعادتك النفسية. تحقق لك حافزا..


برنامج رائع انصحكم بمتابعته.

اليوم فقط اكتشفته وبدأت بمشاهدة الحلقتين الماضيتين.



بسملة-33.gif
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top