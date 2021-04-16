هل ما يزال أبناء منطقتك يحافظون على هذه العادة😍😘

صانعة الإبتسامة

صانعة الإبتسامة

:: عضو فعّال ::
إنضم
4 ماي 2017
المشاركات
2,448
النقاط
1,011
محل الإقامة
قلب زوجي الحبيب😍
الجنس
أنثى
basmala-001.gif
صحا رمضانكم وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال 😍
نحن في زمن مضى كنا لانتجاوز وقتها سن10سنوات في شهر رمضان كانت لنا عادات إن صح تعبير نخرج ما لذ وطاب من المؤكولات إلى شارع كل طفل يحمل صينية ونجلس ننتظر أذان المغرب بالرغم أننا تناولنا فطور الصباح وتناولنا الغداء😋😂 إلا أننا نقلد الكبار في انتظار أذان المغرب 🤭
صورة التقطت في ولايتي ولاية الجلفة😘 في رمضان هذا العام عندما رأيتها أحسست بالحنين لوقت مضى بالمقابل فرحت لأنه مايزال شيء من هذا الجيل يذكرنا بجيلنا 😍
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هل مازالت هذه العادات موجودة في منطقتكم؟
وماهو شعوركم عندما رأيتم هذه الصورة🤔

تحياتي لكم

سهرة ممتعة🤗
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
14,287
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
رجعتني 30 سنة قعدة هايلة كنا نلعب فيها العشة المعروفة في شرق عدنا
بورك فيك على الموضوع القيم جعله الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
و الله ما عرفت نضحك و لا نبكي
صووورة معبرة عن حالة العباد في ذالك الزمن الجميل
الجميييع عايلة واحدة

الآن اصبح التباعد الروحي اوسع من التباعد الجسدي

في منطقتنا باقي منه حاجة قليلة للأسف
 
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