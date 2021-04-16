هل ما يزال أبناء منطقتك يحافظون على هذه العادة😍😘

صانعة الإبتسامة
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صحا رمضانكم وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
نحن في زمن مضى كنا لانتجاوز وقتها سن10سنوات في شهر رمضان كانت لنا عادات إن صح تعبير نخرج ما لذ وطاب من المؤكولات إلى شارع كل طفل يحمل صينية ونجلس ننتظر أذان المغرب بالرغم أننا تناولنا فطور الصباح وتناولنا الغداء إلا أننا نقلد الكبار في انتظار أذان المغرب
صورة التقطت في ولايتي ولاية الجلفة في رمضان هذا العام عندما رأيتها أحسست بالحنين لوقت مضى بالمقابل فرحت لأنه مايزال شيء من هذا الجيل يذكرنا بجيلنا
هل مازالت هذه العادات موجودة في منطقتكم؟
وماهو شعوركم عندما رأيتم هذه الصورة
تحياتي لكم
سهرة ممتعة