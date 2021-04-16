هل ما يزال أبناء منطقتك يحافظون على هذه العادة😍😘

و الله ما عرفت نضحك و لا نبكي

صووورة معبرة عن حالة العباد في ذالك الزمن الجميل

الجميييع عايلة واحدة



الآن اصبح التباعد الروحي اوسع من التباعد الجسدي



في منطقتنا باقي منه حاجة قليلة للأسف