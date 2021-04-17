اسئله مخيفه اجوبتك تبين شخصيتك👈🚶❤

sami44
:: مراقب عام ::
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السلام عليكم
اليكم بعض الأسئلة المخيفه وجوابك يكشف شخصيتك
1_ لو قال لك أحدهم لا تنظر إلي خلفك هل سيتغلب فضول ام خوفك ..؟
2_ ماذا لو كنت تنظر في نفسك في مرآة وفجأة ترى شي خلفك . كيف تكون ردت فعلك ..؟
3_ انت وحدك بالبيت وانقطع التيار الكهربائي فجأة .
ماهو اول شي يخطر ببالك ..؟
4_سقط أحد امامك ثم توفي ماذا تكون ردة فعلك ..؟
5_ هل سبق لك وان شعرت أن ماعشته قد عشته من قبل ..؟
6_هل تخاف الظلام ..؟
7_لو شعرت بشي يلامسك من قدميك وانت نائم كيف تتصرف.؟
8_هل تستطيع زيارة مقبرة في ليل ..؟
9_ هل تستطيع العيش لوحدك لمدة أسبوع في مكان بعيد ومهجور ..؟
10/-هل تستطيع النظر الى شخص ميت؟
11_ماذا اول شيء تفعله لما تدخل البيت المسكون..؟
12-اذا علمت أنك ستموت بعد خمس دقائق !
ماذا ستفعل
اترك لي دعوة او شيئا ما
جوابك يبيين شخصيتك الكل يشارك
اليكم بعض الأسئلة المخيفه وجوابك يكشف شخصيتك
1_ لو قال لك أحدهم لا تنظر إلي خلفك هل سيتغلب فضول ام خوفك ..؟
2_ ماذا لو كنت تنظر في نفسك في مرآة وفجأة ترى شي خلفك . كيف تكون ردت فعلك ..؟
3_ انت وحدك بالبيت وانقطع التيار الكهربائي فجأة .
ماهو اول شي يخطر ببالك ..؟
4_سقط أحد امامك ثم توفي ماذا تكون ردة فعلك ..؟
5_ هل سبق لك وان شعرت أن ماعشته قد عشته من قبل ..؟
6_هل تخاف الظلام ..؟
7_لو شعرت بشي يلامسك من قدميك وانت نائم كيف تتصرف.؟
8_هل تستطيع زيارة مقبرة في ليل ..؟
9_ هل تستطيع العيش لوحدك لمدة أسبوع في مكان بعيد ومهجور ..؟
10/-هل تستطيع النظر الى شخص ميت؟
11_ماذا اول شيء تفعله لما تدخل البيت المسكون..؟
12-اذا علمت أنك ستموت بعد خمس دقائق !
ماذا ستفعل
اترك لي دعوة او شيئا ما
جوابك يبيين شخصيتك الكل يشارك