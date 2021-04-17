اسئله مخيفه اجوبتك تبين شخصيتك👈🚶❤

sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
12,618
النقاط
1,451
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
السلام عليكم
اليكم بعض الأسئلة المخيفه وجوابك يكشف شخصيتك

1_ لو قال لك أحدهم لا تنظر إلي خلفك هل سيتغلب فضول ام خوفك ..؟
2_ ماذا لو كنت تنظر في نفسك في مرآة وفجأة ترى شي خلفك . كيف تكون ردت فعلك ..؟
3_ انت وحدك بالبيت وانقطع التيار الكهربائي فجأة .
ماهو اول شي يخطر ببالك ..؟
4_سقط أحد امامك ثم توفي ماذا تكون ردة فعلك ..؟
5_ هل سبق لك وان شعرت أن ماعشته قد عشته من قبل ..؟
6_هل تخاف الظلام ..؟
7_لو شعرت بشي يلامسك من قدميك وانت نائم كيف تتصرف.؟
8_هل تستطيع زيارة مقبرة في ليل ..؟
9_ هل تستطيع العيش لوحدك لمدة أسبوع في مكان بعيد ومهجور ..؟
10/-هل تستطيع النظر الى شخص ميت؟
11_ماذا اول شيء تفعله لما تدخل البيت المسكون..؟🖤
12-اذا علمت أنك ستموت بعد خمس دقائق !
ماذا ستفعل🖤☁
اترك لي دعوة او شيئا ما ♥🥀

جوابك يبيين شخصيتك الكل يشارك
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
14,313
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
قال sami44:
السلام عليكم
اليكم بعض الأسئلة المخيفه وجوابك يكشف شخصيتك

1_ لو قال لك أحدهم لا تنظر إلي خلفك هل سيتغلب فضول ام خوفك ..؟
سيغلب فضولي
2_ ماذا لو كنت تنظر في نفسك في مرآة وفجأة ترى شي خلفك . كيف تكون ردت فعلك ..؟
اخاف صراحة
3_ انت وحدك بالبيت وانقطع التيار الكهربائي فجأة .

ماهو اول شي يخطر ببالك ..؟
اتجه مباشرة للعداد الكهربائي للتاكد
4_سقط أحد امامك ثم توفي ماذا تكون ردة فعلك ..؟
اتحسر ذلك و اصبر
5_ هل سبق لك وان شعرت أن ماعشته قد عشته من قبل ..؟
نعم
6_هل تخاف الظلام ..؟
لا
7_لو شعرت بشي يلامسك من قدميك وانت نائم كيف تتصرف.؟
ساضربه مباشرة
8_هل تستطيع زيارة مقبرة في ليل ..؟
لا
9_ هل تستطيع العيش لوحدك لمدة أسبوع في مكان بعيد ومهجور ..؟
ممكن ذلك
10/-هل تستطيع النظر الى شخص ميت؟
نعم
11_ماذا اول شيء تفعله لما تدخل البيت المسكون..؟🖤
قراءة ايات الكرسي
12-اذا علمت أنك ستموت بعد خمس دقائق !

ماذا ستفعل🖤☁
أحضر نفسي للشهادة
اترك لي دعوة او شيئا ما ♥🥀
ربي يعطيك قد نيتك يا رب يسهل أمورك ان شاء الله

جوابك يبيين شخصيتك الكل يشارك
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بارك الله فيك على الموضوع القيم أخي جعله الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين
 
solama

solama

:: عضو مُتميز ::
إنضم
16 فيفري 2013
المشاركات
583
النقاط
31
محل الإقامة
جزر القمر
الجنس
أنثى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته


1_ لو قال لك أحدهم لا تنظر إلي خلفك هل سيتغلب فضول ام خوفك ..؟
فضول

2_ ماذا لو كنت تنظر في نفسك في مرآة وفجأة ترى شي خلفك . كيف تكون ردت فعلك ..؟
اتعوذ بالله من الشيطان ثم ألتفت

3_ انت وحدك بالبيت وانقطع التيار الكهربائي فجأة .
ماهو اول شي يخطر ببالك ..؟
تشغيل فلاش الهاتف

4_سقط أحد امامك ثم توفي ماذا تكون ردة فعلك ..؟
صدمة

5_ هل سبق لك وان شعرت أن ماعشته قد عشته من قبل ..؟
تكرر دائما
6_هل تخاف الظلام ..؟
حسب المكان
7_لو شعرت بشي يلامسك من قدميك وانت نائم كيف تتصرف.؟
أستيقظ وأرى
8_هل تستطيع زيارة مقبرة في ليل ..؟
مستحيل
9_ هل تستطيع العيش لوحدك لمدة أسبوع في مكان بعيد ومهجور ..؟
لا
10/-هل تستطيع النظر الى شخص ميت؟
حسب الشخص
11_ماذا اول شيء تفعله لما تدخل البيت المسكون..؟🖤
مستحيل ندخل اذا أجبرت على الدخول اقرأ القرآن
12-اذا علمت أنك ستموت بعد خمس دقائق !

ماذا ستفعل🖤☁
الله أعلم
اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، والثبات عند السؤال ونسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله…وصلي اللهم على محمد وعلى آله، وصحبه وسلم.


اللّهمّ إنّي أسألك لهذا الإنسان أن تجعله عن الهمّ بعيد، ومن الرحمه قريب وحقق له ما يريد واجعل اليوم عليه سعيد
اللّهمّ فلا ترينا فيه بأساً، وأسعد قلبه دوماً، وأسألك له العفو والعافية، واحفظه من كلّ شرّ
آمين يارب العالمين
 
sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
12,618
النقاط
1,451
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
قال solama:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته


1_ لو قال لك أحدهم لا تنظر إلي خلفك هل سيتغلب فضول ام خوفك ..؟
فضول

2_ ماذا لو كنت تنظر في نفسك في مرآة وفجأة ترى شي خلفك . كيف تكون ردت فعلك ..؟
اتعوذ بالله من الشيطان ثم ألتفت

3_ انت وحدك بالبيت وانقطع التيار الكهربائي فجأة .
ماهو اول شي يخطر ببالك ..؟
تشغيل فلاش الهاتف

4_سقط أحد امامك ثم توفي ماذا تكون ردة فعلك ..؟
صدمة

5_ هل سبق لك وان شعرت أن ماعشته قد عشته من قبل ..؟
تكرر دائما
6_هل تخاف الظلام ..؟
حسب المكان
7_لو شعرت بشي يلامسك من قدميك وانت نائم كيف تتصرف.؟
أستيقظ وأرى
8_هل تستطيع زيارة مقبرة في ليل ..؟
مستحيل
9_ هل تستطيع العيش لوحدك لمدة أسبوع في مكان بعيد ومهجور ..؟
لا
10/-هل تستطيع النظر الى شخص ميت؟
حسب الشخص
11_ماذا اول شيء تفعله لما تدخل البيت المسكون..؟🖤
مستحيل ندخل اذا أجبرت على الدخول اقرأ القرآن
12-اذا علمت أنك ستموت بعد خمس دقائق !

ماذا ستفعل🖤☁
الله أعلم
اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، والثبات عند السؤال ونسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله…وصلي اللهم على محمد وعلى آله، وصحبه وسلم.


اللّهمّ إنّي أسألك لهذا الإنسان أن تجعله عن الهمّ بعيد، ومن الرحمه قريب وحقق له ما يريد واجعل اليوم عليه سعيد
اللّهمّ فلا ترينا فيه بأساً، وأسعد قلبه دوماً، وأسألك له العفو والعافية، واحفظه من كلّ شرّ
آمين يارب العالمين
إضغط للتوسيع...
شخصيتك متزنه وفضوليه
بورك فيك ولك بمثل ما دعوت وزياده
انار الله طريقك 🙏💞💞
 
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