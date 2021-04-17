اسئله مخيفه اجوبتك تبين شخصيتك👈🚶❤

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته1_ لو قال لك أحدهم لا تنظر إلي خلفك هل سيتغلب فضول ام خوفك ..؟فضول2_ ماذا لو كنت تنظر في نفسك في مرآة وفجأة ترى شي خلفك . كيف تكون ردت فعلك ..؟اتعوذ بالله من الشيطان ثم ألتفت3_ انت وحدك بالبيت وانقطع التيار الكهربائي فجأة .ماهو اول شي يخطر ببالك ..؟تشغيل فلاش الهاتف4_سقط أحد امامك ثم توفي ماذا تكون ردة فعلك ..؟صدمة5_ هل سبق لك وان شعرت أن ماعشته قد عشته من قبل ..؟تكرر دائما6_هل تخاف الظلام ..؟حسب المكان7_لو شعرت بشي يلامسك من قدميك وانت نائم كيف تتصرف.؟أستيقظ وأرى8_هل تستطيع زيارة مقبرة في ليل ..؟مستحيل9_ هل تستطيع العيش لوحدك لمدة أسبوع في مكان بعيد ومهجور ..؟لا10/-هل تستطيع النظر الى شخص ميت؟حسب الشخص11_ماذا اول شيء تفعله لما تدخل البيت المسكون..؟مستحيل ندخل اذا أجبرت على الدخول اقرأ القرآن12-اذا علمت أنك ستموت بعد خمس دقائق !ماذا ستفعلالله أعلماللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، والثبات عند السؤال ونسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله…وصلي اللهم على محمد وعلى آله، وصحبه وسلم.اللّهمّ إنّي أسألك لهذا الإنسان أن تجعله عن الهمّ بعيد، ومن الرحمه قريب وحقق له ما يريد واجعل اليوم عليه سعيداللّهمّ فلا ترينا فيه بأساً، وأسعد قلبه دوماً، وأسألك له العفو والعافية، واحفظه من كلّ شرّآمين يارب العالمين