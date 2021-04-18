ادارة الحياة الزوجية

ما لفت إنتباهي هو فرحة الشباب وإقبالهم وبلهفة على الحياة الزوجية، وتتبعهم بعناية لكل ما يقال عن الزواج مما نستبشر خيرا ونقول :

ايها الشباب إن الحياة الزوجية ليست "كورتاج"، ولا "حنة" فقط، ليست مجرد راني تزوجت وباس ، بل حياة بمعنى الكلمة مشاركة بين الزوجين ومسؤولية ...

أرجوا أن تدركوا أن هناك فرق كبير بين الذكورة والرجولة، وأنت أخي رجلا بحق وأكبر من مجرد خصائص ومواصفات "ذكور".

لا أريد أن أعود في للمرة القادمة أسمع عن أي حالة طلاق أو تعاسة زوجية، فأنتم تستحقون السعادة والإستمتاع بحياة أسرية مستقرة وآمنة .