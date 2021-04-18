ادارة الحياة الزوجية

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
728
النقاط
51
العمر
59
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
ما لفت إنتباهي هو فرحة الشباب وإقبالهم وبلهفة على الحياة الزوجية، وتتبعهم بعناية لكل ما يقال عن الزواج مما نستبشر خيرا ونقول:
ايها الشباب إن الحياة الزوجية ليست "كورتاج"، ولا "حنة" فقط، ليست مجرد راني تزوجت وباس ، بل حياة بمعنى الكلمة مشاركة بين الزوجين ومسؤولية ...
أرجوا أن تدركوا أن هناك فرق كبير بين الذكورة والرجولة، وأنت أخي رجلا بحق وأكبر من مجرد خصائص ومواصفات "ذكور".
لا أريد أن أعود في للمرة القادمة أسمع عن أي حالة طلاق أو تعاسة زوجية، فأنتم تستحقون السعادة والإستمتاع بحياة أسرية مستقرة وآمنة.
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
4,958
النقاط
1,891
محل الإقامة
جزر القمر
الجنس
ذكر
اهلا اخي عساك بخير ان شاء الله
اخي معك حق فالزواج تاع ليلة تدبيرو عام.... ماشي غير قال فلان تزوج ولا فلانة تزوجت وخلاص
الزواج مسؤولية ومودة ورحمة الزواج ميثاق غليظ بين شريكين في هذه الحياة
لي بغا يتزوج يخير الرجال تم يلقى بنات الحلال والحديث قياس
ربي يرزق شبابنا وبناتنا ولاد الحلال ياااارب
 
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