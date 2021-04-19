السلام عليكم

أسأل عن طبيب في ولاية الجلفة

اسمه الدكتور قادة جمال

اعتقد متخصص في جراحة الاعصاب

او عن عيادة الدكتور لحرش حمزة حي الشعباي



احتاج ارقام الهواتف العيادة

او رقم هاتف الطبيب ​