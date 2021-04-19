بدون إجابة سؤال عن طبيب في الجلفة

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
13,826
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
السلام عليكم
أسأل عن طبيب في ولاية الجلفة
اسمه الدكتور قادة جمال
اعتقد متخصص في جراحة الاعصاب
او عن عيادة الدكتور لحرش حمزة حي الشعباي

احتاج ارقام الهواتف العيادة
او رقم هاتف الطبيب
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
13,826
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
17,507
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
الدكتور جمال قادة في الاغواط و ليس في الجلفة هو اخصائي عظام و مفاصل
029.10.16.30
الدكتور لحرش حمزة حي 5 جويلية مسعودي عطية الجلفة
027.90.31.10
ربي يشفيك خويا محمد الامين
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
13,826
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
قال solama:
  • الدكتور جمال قادة بالأغواط
  • Dr Djamel KADA. أخصائي جراحة العظام و المفاصل
إضغط للتوسيع...
قال إلياس:
الدكتور جمال قادة في الاغواط و ليس في الجلفة هو اخصائي عظام و مفاصل
029.10.16.30
الدكتور لحرش حمزة حي 5 جويلية مسعودي عطية الجلفة
027.90.31.10
ربي يشفيك خويا محمد الامين
إضغط للتوسيع...
و الله هته المعلومات اسعدتني
لقد كفيتم و وفيتم باارك الله فيكم
راح انتفع من هته المعلومات و اي جديد راح اخبركم

جزاكم الله عنا كل خير اخواني
 
صانعة الإبتسامة

صانعة الإبتسامة

:: عضو متألق ::
إنضم
4 ماي 2017
المشاركات
3,179
النقاط
1,091
محل الإقامة
قلب زوجي الحبيب😍
الجنس
أنثى
بحثت عن طبيب قادة جمال لقيت عيادة تاعو في الاغواط لكنه يأتي أحيانا لإجراء عمليات جراحية في مع دكتور لحرش حمزة في الجلفة
هدا رقم عيادة قادة جمال
029934888
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
13,826
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
قال صانعة الإبتسامة:
بحثت عن طبيب قادة جمال لقيت عيادة تاعو في الاغواط لكنه يأتي أحيانا لإجراء عمليات جراحية في مع دكتور لحرش حمزة في الجلفة
هدا رقم عيادة قادة جمال
029934888
إضغط للتوسيع...
صدقا صدقا جزاك الله عني كل خير اخيتي
و بارك الله فيك
راح اتصل و آخذ كل المعلومات
 
صانعة الإبتسامة

صانعة الإبتسامة

:: عضو متألق ::
إنضم
4 ماي 2017
المشاركات
3,179
النقاط
1,091
محل الإقامة
قلب زوجي الحبيب😍
الجنس
أنثى
قال الامين محمد:
صدقا صدقا جزاك الله عني كل خير اخيتي
و بارك الله فيك
راح اتصل و آخذ كل المعلومات
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اللهم آمين
بلا مزية اخي
اي استفسار قولي
 
Oussama.GF

Oussama.GF

:: نجم اللمة::
إنضم
5 مارس 2015
المشاركات
12,205
النقاط
3,357
العمر
20
محل الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
اخي امين لعلى هذه معلومة تفيدك
ادا كنت تملك خساب فيسبوك كاين قروب مخصص ل ارقام خواتف دكاترة في الجزائر كامل
وكاين ايضا تطبيق فيه ارقام وemail دكاترة في الجزائر
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
13,826
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
قال فاعل الخير:
اخي امين لعلى هذه معلومة تفيدك
ادا كنت تملك خساب فيسبوك كاين قروب مخصص ل ارقام خواتف دكاترة في الجزائر كامل
وكاين ايضا تطبيق فيه ارقام وemail دكاترة في الجزائر
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اهلا اخي
بعثلي الرابط في رسالة خاصة بارك الله فيك
 
ل ber tarek

ل ber tarek

:: عضو منتسِب ::
إنضم
22 ديسمبر 2020
المشاركات
17
النقاط
3
محل الإقامة
تقرت ورقله
الجنس
ذكر
قال الامين محمد:
السلام عليكم
أسأل عن طبيب في ولاية الجلفة
اسمه الدكتور قادة جمال
اعتقد متخصص في جراحة الاعصاب
او عن عيادة الدكتور لحرش حمزة حي الشعباي

احتاج ارقام الهواتف العيادة
او رقم هاتف الطبيب
إضغط للتوسيع...

قال الامين محمد:
السلام عليكم
أسأل عن طبيب في ولاية الجلفة
اسمه الدكتور قادة جمال
اعتقد متخصص في جراحة الاعصاب
او عن عيادة الدكتور لحرش حمزة حي الشعباي

احتاج ارقام الهواتف العيادة
او رقم هاتف الطبيب
إضغط للتوسيع...
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