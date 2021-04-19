البوراك التركي

بالدجاجالمكوّناتمئتان وخمسون غراماً من صدور الدجاج المقطعة إلى مكعبات. بصلة مفرومة. كوب من البازلاء الخضراء. ملعقة صغيرة من صلصة الطماطم. نصف ملعقة صغيرة من الملح. نصف ملعقة صغيرة من الكمون الناعم. ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت النباتي. ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. ستة مربعات من عجينة البف باستري. صفار بيضة. القليل من حبة البركة للتزيين.طريقة التّحضيرتسخين الزيت في مقلاة وإضافة البصل مع تقليبه حتى يذبل، ثمّ يتم إضافة صدور الدجاج وطهيه إلى أن يتغير لونه. إضافة صلصة الطماطم وطهيها لعدة دقائق. إضافة الكمون وتتبيل الخليط بالملح والفلفل الأسود، مع تقليب المكوّنات جيداً، ثمّ يتم رفع المقلاة عن النار. إضافة البازلاء مع التقليب، ثم وضع الخليط جانباً. فرد عجينة البف باستري على طاولة المطبخ ووضع ملعقة كبيرة من خليط الدجاج في المنتصف، ثمّ يتم ثني العجينة فوقها من كل الأطراف. تكرار الخطوة السابقة على الكمية المتبقية من عجينة البف باستري. ترتيب البرك في صينية الفرن المجهزة ودهن سطحها بصفار البيض. تزيين وجه البرك بحبة البركة وخبزها على درجة حرارة مئة وثمانين درجة مئوية لمدة خمس عشرة دقيقة أو حتى تتحمر وتكتسب لوناً ذهبياً. ترتيب البرك في طبق تقديم مناسب وتقديمها مباشرة.بالجبنةالمكوّناتمكوّنات عجينة البرك: كوبان من الدقيق. نصف كوب من الماء. نصف كوب من الزبدة. نصف ملعقة صغيرة من الملح. ربع ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. كمية من الزيت النباتي للقلي. مكوّنات الحشو: كوب من الجبن الأبيض. ربع كوب من البقدونس المفروم.طريقة التّحضيرتحضير عجينة البرك: وضع الدقيق مع الزبدة والماء والملح والبيكنج باودر في وعاء الخلاط مع تثبيت مضرب العجين. تشغيل الخلاط على سرعة متوسطة حتى تتكون العجينة، ثمّ يتم تشغيله على سرعة بطيئة لمدة ثلاث دقائق حتى تصبح العجينة متجانسة وناعمة. تشكيل العجينة على شكل قرص متوسط الحجم، ووضعها في طبق واسع مع تغليفها بقطعة من النايلون وتركها حتى ترتاح لمدة ساعتين.تحضير الحشو: وضع الجبن والبقدونس في طبق عميق وتقليبهم باستخدام الشوكة مع تفتيت الجبن إلى قطع صغيرة. تطبيق برك الجبنة: وضع نصف كمية العجينة على طاولة مرشوشة بالدقيق، ومدّها باستعمال الشوبك، ثمّ يتم تقطيعها إلى دوائر باستخدام القطاعة. وضع ملعقة صغيرة من الحشو في منتصف دوائر العجين، ثمّ قفلها على الحشو حتى تصبح على شكل هلالي. تثبيت أطراف العجينة جيداً حتى لا يخرج الحشو منها أثناء القلي. تكرار الخطوات السابقة على النصف المتبقي من العجينة. تسخين الزيت في مقلاة عميقة على درجة حرارة متوسطة. قلي برك الجبنة في الزيت حتى تتحمر وتكتسب لوناً ذهبياً. نقل برك الجبنة باستخدام ملعقة مثقبة على ورق المطبخ حتى تتخلص من الزيت الزائد. ترتيب برك الجبنة في طبق تقديم مناسب وتقديمها ساخنةصحا فطوركم