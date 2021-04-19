العودة من جديد ♥

السلام عليكممن كثرة مانسيت حتى كيفاه نكتب موضوع و نسقمو هههه لاعليناان شاءلله تكونو متفكرينييي وان شاء لله تكونو كامل بصحة جيدة ولله اشتقت للمنتدى بيه بالاعضاء وهذه مدة وانا نحوس نرجع ليه لكن ظروفبزاف اعضاء على جالهم دخلت باه نطمئن على احوالهم شيماء .لؤلؤة قسنطينة ياسمييين وبزااااف بزافف قائمة طويلة ان شاءلله يكونو بخيردعواتكم لي بتوفيق ف شهادة بكالوريا بقالي 60 يوم و ان شاءلله من بعدها مراحش نغادر منتدى اطلاقا هذا قاع الشوق ياهههه صحة صحوركم​