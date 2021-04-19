العودة من جديد ♥

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cosette

cosette

:: عضو متألق ::
إنضم
12 مارس 2016
المشاركات
4,032
النقاط
691
محل الإقامة
AtlãnTã
الجنس
أنثى
السلام عليكم
من كثرة مانسيت حتى كيفاه نكتب موضوع و نسقمو هههه لاعلينا
ان شاءلله تكونو متفكرينييي و
ان شاء لله تكونو كامل بصحة جيدة ولله اشتقت للمنتدى بيه بالاعضاء وهذه مدة وانا نحوس نرجع ليه لكن ظروف
بزاف اعضاء على جالهم دخلت باه نطمئن على احوالهم شيماء .لؤلؤة قسنطينة ياسمييين وبزااااف بزافف قائمة طويلة ان شاءلله يكونو بخير
دعواتكم لي بتوفيق ف شهادة بكالوريا بقالي 60 يوم و ان شاءلله من بعدها مراحش نغادر منتدى اطلاقا هذا قاع الشوق ياه 😂
ههه صحة صحوركم​
 
*amani*

*amani*

:: مشرفة ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفات
إنضم
25 أفريل 2016
المشاركات
3,571
النقاط
1,876
العمر
21
محل الإقامة
جيجل
الجنس
أنثى
وعليكم السلام
اهلا وسهلا بالغالية عودة ميمونة حبيبتي طولتي الغيبة
ان شاء الله تكوني بخير وامورك تمام
ربي يوفقك ويسهلك وترجعينا بخبر نجاحك أن شاء الله يارب 💛💛
 
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
48,234
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اهلا وسهلا بيك حبيبتي توحشناك الحمد لله انك بخير
ربي يوفقك ان شاءالله وتربحي الباك
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
12,846
النقاط
2,301
محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وينك يا بنت والله اشتقنا لك
الله يسرلك وتنجحي باذن الله
واذا غبتي بعد هيك رح نعملك اللازم 🤣🤣
منورة حبيبتي والحمد لله على سلامتك
مبارك عليكِ رمضان غاليتي
 
cosette

cosette

:: عضو متألق ::
إنضم
12 مارس 2016
المشاركات
4,032
النقاط
691
محل الإقامة
AtlãnTã
الجنس
أنثى
قال *amani*:
وعليكم السلام
اهلا وسهلا بالغالية عودة ميمونة حبيبتي طولتي الغيبة
ان شاء الله تكوني بخير وامورك تمام
ربي يوفقك ويسهلك وترجعينا بخبر نجاحك أن شاء الله يارب 💛💛
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والله الحمد لله بخير وانت ان شاءلله تكوني ب احسن حال
امين يارب ♥ تعيشي ♥
 
cosette

cosette

:: عضو متألق ::
إنضم
12 مارس 2016
المشاركات
4,032
النقاط
691
محل الإقامة
AtlãnTã
الجنس
أنثى
قال السلطانة:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اهلا وسهلا بيك حبيبتي توحشناك الحمد لله انك بخير
ربي يوفقك ان شاءالله وتربحي الباك
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يتوحشك الخير اختي ولله مام انا توحشتكم ♥
امين ان شاء لله ♥
 
cosette

cosette

:: عضو متألق ::
إنضم
12 مارس 2016
المشاركات
4,032
النقاط
691
محل الإقامة
AtlãnTã
الجنس
أنثى
قال سكون الفجر:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وينك يا بنت والله اشتقنا لك
الله يسرلك وتنجحي باذن الله
واذا غبتي بعد هيك رح نعملك اللازم 🤣🤣
منورة حبيبتي والحمد لله على سلامتك
مبارك عليكِ رمضان غاليتي
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ولله انا ايضا ياختي اشغال وكذا ..
امين يارب ♥
هههه لا خلاص منزيدش من هذي لمرة
يعيشك حبيبتي
انت ايضا رمضانك بالصحة وهناء
 
cosette

cosette

:: عضو متألق ::
إنضم
12 مارس 2016
المشاركات
4,032
النقاط
691
محل الإقامة
AtlãnTã
الجنس
أنثى
قال فاعل الخير:
نظن اسمك اكرام ا لا راني متفكر؟
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هههه لا انا زهرة
قال صانعة الإبتسامة:
اهلين زهرة عودة ميمونة 😘
كيف هي احوالك
ربي يوفقك وتربحي شهادة البكلوريا ونزغرتلك😍
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امين حبيبتي ربي يخليك
ولله حمدلله وانت
ان شاءلله يارب
فكريني برك بدلتو اسماوتكم معقلتكمهش ههه
 
Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
7,743
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
اهلا و سهلا بيك حبيبتي
نورتي اللمة ربي ينجحك
ويكتبلك الخير دائما
و للمراتب العليا ان شاء الله
و الحمد لله انك بخير
و معاك ياسمين ههه
 
صانعة الإبتسامة

صانعة الإبتسامة

:: عضو فعّال ::
إنضم
4 ماي 2017
المشاركات
2,580
النقاط
1,011
محل الإقامة
قلب زوجي الحبيب😍
الجنس
أنثى
قال cosette:
هههه لا انا زهرة

امين حبيبتي ربي يخليك
ولله حمدلله وانت
ان شاءلله يارب
فكريني برك بدلتو اسماوتكم معقلتكمهش ههه
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انا صفاء إذا شفيتي عليا هههه كنت مسجلة باسم صفاءdz
مهم احوالك زينة كيفك؟
 
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