العودة من جديد ♥

السلام عليكم
من كثرة مانسيت حتى كيفاه نكتب موضوع و نسقمو هههه لاعلينا
ان شاءلله تكونو متفكرينييي و
ان شاء لله تكونو كامل بصحة جيدة ولله اشتقت للمنتدى بيه بالاعضاء وهذه مدة وانا نحوس نرجع ليه لكن ظروف
بزاف اعضاء على جالهم دخلت باه نطمئن على احوالهم شيماء .لؤلؤة قسنطينة ياسمييين وبزااااف بزافف قائمة طويلة ان شاءلله يكونو بخير
دعواتكم لي بتوفيق ف شهادة بكالوريا بقالي 60 يوم و ان شاءلله من بعدها مراحش نغادر منتدى اطلاقا هذا قاع الشوق ياه
ههه صحة صحوركم
من كثرة مانسيت حتى كيفاه نكتب موضوع و نسقمو هههه لاعلينا
ان شاءلله تكونو متفكرينييي و
ان شاء لله تكونو كامل بصحة جيدة ولله اشتقت للمنتدى بيه بالاعضاء وهذه مدة وانا نحوس نرجع ليه لكن ظروف
بزاف اعضاء على جالهم دخلت باه نطمئن على احوالهم شيماء .لؤلؤة قسنطينة ياسمييين وبزااااف بزافف قائمة طويلة ان شاءلله يكونو بخير
دعواتكم لي بتوفيق ف شهادة بكالوريا بقالي 60 يوم و ان شاءلله من بعدها مراحش نغادر منتدى اطلاقا هذا قاع الشوق ياه
ههه صحة صحوركم