هل عندكم هذ المخلوق فالبيت😘😋❤

sami44
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
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مساكم طيب
صح فطوركم تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال
اخبروني عن ذالك الصغير المشاكس في بيتكم
اللذي لايترك شيء مكانه
اما ولد اوبنت مهمته يخربش ويكسر ويخلط كلش
يحاول الطبخ كما تطبخ والدته
في كل فيراج ياكل ووقت الافطار هو الاول على الطابله
يستنى اذان الافطار واول تمره هو ياكلها بعد الله اكبر
يحاول تقليد والده فالصلاه
وممكن يصلي ركعه من المغرب ويروح ياكل باش يسبق الجميع
اخبروني هل عندكم واحد وما اسمه
اخوكم ناصر