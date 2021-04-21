هل عندكم هذ المخلوق فالبيت😘😋❤

sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
12,673
النقاط
1,451
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر


مساكم طيب
صح فطوركم تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال

FB_IMG_1618783144891.jpg

اخبروني عن ذالك الصغير المشاكس في بيتكم
اللذي لايترك شيء مكانه
اما ولد اوبنت مهمته يخربش ويكسر ويخلط كلش
يحاول الطبخ كما تطبخ والدته
في كل فيراج ياكل ووقت الافطار هو الاول على الطابله
يستنى اذان الافطار واول تمره هو ياكلها بعد الله اكبر
يحاول تقليد والده فالصلاه
وممكن يصلي ركعه من المغرب ويروح ياكل باش يسبق الجميع

اخبروني هل عندكم واحد وما اسمه
❤❤❤
اخوكم ناصر​
 
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
48,247
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
مساء الانوار
هههه نعم عندنا واحد اسمو احمد
مخرب ومدمر
خلطلنا الشربة مع السلاطة
رفد البيتراف لون بيه يديه والطباسا
ياكل الزيتون ويرجع العلف في السلاطة
خلط التمر في خيمار جداه تاع الصلاة ههه
يطلع فوق السرير ويديرلنا عرض وحنا نهبطوه يزيد يعاود
يرجع للكراسى يجري بيهم
مكانش معاه فطور
قبل الفطور كيف كيف يعاون فالكوزينة لي يلقاها يهزها
يفتح الثلاجة يجبد ويطيش
هاذي سلاطة هاذي ديول المهم لي تهوالو
وذرك راه عاد راح يرقد
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
14,499
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
عندي ابن أخي اسمه محمد داير رايو يدير كل شيء برايو كل يجي يرقد يجي لامي يقول ليها جدتي ديري ليا حليب تنهض امي ديره خلاف كل يوم يتعارك مع اخوه مع العلم أن عمره 3 سنوات و اخوه الكبير في 8 سنوات زيد على ذلك أنه نعلمه في البيت القران الكريم
لي رجعة الموضوع ان شاء الله
 
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
48,247
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
قال صانعة الإبتسامة:
مزال معندناش
رمضان الجاي إن شاء الله يكون عندنا بي بي حلو😍ومتشرد😂
إضغط للتوسيع...
ان شاءالله يارب هههه وجدي روحك
راه يكون كيوت لما يكون مڨمط يبدى يعود خطير لما يحبو ههه من تم. تبدا المعاناة وكي يمشي سباق الماراطون ههه
 
صانعة الإبتسامة

صانعة الإبتسامة

:: عضو فعّال ::
إنضم
4 ماي 2017
المشاركات
2,585
النقاط
1,011
محل الإقامة
قلب زوجي الحبيب😍
الجنس
أنثى
قال السلطانة:
ان شاءالله يارب هههه وجدي روحك
راه يكون كيوت لما يكون مڨمط يبدى يعود خطير لما يحبو ههه من تم. تبدا المعاناة وكي يمشي سباق الماراطون ههه
إضغط للتوسيع...
إن شاء الله يا رب
ياعمري على وليدي 😍
نولي نبعثولك كي تعبني🙄
 
sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
12,673
النقاط
1,451
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
قال السلطانة:
مساء الانوار
هههه نعم عندنا واحد اسمو احمد
مخرب ومدمر
خلطلنا الشربة مع السلاطة
رفد البيتراف لون بيه يديه والطباسا
ياكل الزيتون ويرجع العلف في السلاطة
خلط التمر في خيمار جداه تاع الصلاة ههه
يطلع فوق السرير ويديرلنا عرض وحنا نهبطوه يزيد يعاود
يرجع للكراسى يجري بيهم
مكانش معاه فطور
قبل الفطور كيف كيف يعاون فالكوزينة لي يلقاها يهزها
يفتح الثلاجة يجبد ويطيش
هاذي سلاطة هاذي ديول المهم لي تهوالو
وذرك راه عاد راح يرقد
إضغط للتوسيع...
ربي يحفضو ❤❤
يكبر وتفرحي بيه احمد المشاغب هههه
اكديلي على التمر فالخمار تاع جداه ههه
 
sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
12,673
النقاط
1,451
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
12,673
النقاط
1,451
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
قال إلياس:
عندي ابن أخي اسمه محمد داير رايو يدير كل شيء برايو كل يجي يرقد يجي لامي يقول ليها جدتي ديري ليا حليب تنهض امي ديره خلاف كل يوم يتعارك مع اخوه مع العلم أن عمره 3 سنوات و اخوه الكبير في 8 سنوات زيد على ذلك أنه نعلمه في البيت القران الكريم
لي رجعة الموضوع ان شاء الله
إضغط للتوسيع...
ربي يحفظهم يا رب
امالا راك تعاني معاهم
قولي يخلطولك فالتلفون ولا والو 😂
 
آخر تعديل:
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
14,499
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
قال sami44:
ربي يحفظهم يا رب
امالا راكي تعاني معاهم
قولي يخلطولك فالتلفون ولا والو 😂
إضغط للتوسيع...
اللهم امين يا رب العالمين اجمعين
ايه
كون يخلطو فيه قتلتهم
 
Oussama.GF

Oussama.GF

:: نجم اللمة::
إنضم
5 مارس 2015
المشاركات
12,154
النقاط
3,357
العمر
19
محل الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
عندنا واحد وسمو انس
ملي ينوض وهو ياكل
في صحر حتضر ومعا عشرة ياك ومعا 12 ياكل وعشية كاس حليب لازم وياكل كاش ما لقى. ويبقى يدور في كوزينة عطوني شوي عطوني شوي في عشية وقت لي يكونو يطيبو
وفي فطور هو اول لي يوجد زعما مايدة ولكن يوجد ليه برك 😂
ويطالب بلحق تاعه في كلش وعندو لازم ياكل كثر من 3 بوركات ههههه
راه موخذنا كان تدوه علينا 😂😂😂
 
بسمة القلوب

بسمة القلوب

:: عضو منتسِب ::
إنضم
25 نوفمبر 2020
المشاركات
44
النقاط
3
العمر
30
محل الإقامة
تلمسان
الجنس
أنثى
انا عندي هذا المخلوق ربي يحفظو نظل نجري موراه كلشي يرفدو الماعن نلقاهم في الصالون نلقى الاكل تحت السرير يحل الثلاجة يفرغ الخضر يخلط التمر مع الحريرة الفايدة والله جهاد معاهم ربي يقوينا عليهم
 
sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
12,673
النقاط
1,451
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
قال Oussama.GF:
عندنا واحد وسمو انس
ملي ينوض وهو ياكل
في صحر حتضر ومعا عشرة ياك ومعا 12 ياكل وعشية كاس حليب لازم وياكل كاش ما لقى. ويبقى يدور في كوزينة عطوني شوي عطوني شوي في عشية وقت لي يكونو يطيبو
وفي فطور هو اول لي يوجد زعما مايدة ولكن يوجد ليه برك 😂
ويطالب بلحق تاعه في كلش وعندو لازم ياكل كثر من 3 بوركات ههههه
راه موخذنا كان تدوه علينا 😂😂😂
إضغط للتوسيع...
ربي يحفضو ❤❤
كامل رانا هك 😂😂
 
sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
12,673
النقاط
1,451
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
قال بسمة القلوب:
انا عندي هذا المخلوق ربي يحفظو نظل نجري موراه كلشي يرفدو الماعن نلقاهم في الصالون نلقى الاكل تحت السرير يحل الثلاجة يفرغ الخضر يخلط التمر مع الحريرة الفايدة والله جهاد معاهم ربي يقوينا عليهم
إضغط للتوسيع...
ربي يحفضهولك ويكبر وتفرحي بيه
المهم مزهي عليك الدار😍😍
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top