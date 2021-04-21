هل عندكم هذ المخلوق فالبيت😘😋❤

عندي ابن أخي اسمه محمد داير رايو يدير كل شيء برايو كل يجي يرقد يجي لامي يقول ليها جدتي ديري ليا حليب تنهض امي ديره خلاف كل يوم يتعارك مع اخوه مع العلم أن عمره 3 سنوات و اخوه الكبير في 8 سنوات زيد على ذلك أنه نعلمه في البيت القران الكريم

لي رجعة الموضوع ان شاء الله