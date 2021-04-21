مئات الأطنان من الذهب الطائر.. لماذا لا يجعلنا هذا الكويكب العملاق أكثر ثراءً؟

عندما نفكر في الكويكبات، نتخيل أجساما صخرية ضخمة معتمة مليئة بالثقوب تهدد الغلاف الجوي وحياة البشر، حال اختراقها لطبقة الأرض الخارجية، إلا أن الأمر يختلف تمامًا مع كويكب 16 Psyche خاصة مع احتوائه على كميات هائلة من الذهب والمعادن النفيسة الأخرى بقيمة تتجاوز 700 كوينتيليون دولار.وبحسبة بسيطة سيكفي هذا الكويكب الثمين لتحويل سكان الأرض لمليارديرات‎ بعد منح كل شخص على هذا الكوكب 93 مليار دولار؛ لكن هل من الممكن حقًا جلب الكويكب إلى الأرض والاستفادة بمعادنه الثمينة التي تشكل 90% من كتلة الكويكب الذي يتجاوز قطره 213 كم.ووفقًا لأحدث البيانات، تستعد وكالات الفضاء العالمية، لإطلاق مسبار "سايكي" ذي مواصفات خاصة إلى الفضاء لاكتشاف الكوكب الذهبي الواقع بين بين كوكبي المريخ والمشتري والمنتظر إطلاقه من فلوريدا في أغسطس 2022؛ ليستقر على الكويكب في 2026 ويبدأ فعليًّا في إرسال بيانات ومعطيات في رحلة تستغرق 21 شهرا إضافيا.