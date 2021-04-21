هل سيكون «ذا روك» رئيس أمريكا القادم؟ استعد للمفاجأة

عبدالرؤوف بوجمع

عبدالرؤوف بوجمع

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محل الإقامة
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شارك النجم العالمي "دواين جونسون" متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، طموحه السياسي المتعلق بالترشح لرئاسة أمريكا، بعد نشره لاستطلاع رأي أكد أن 46% من الأمريكيين مؤيدون لتلك الخطوة في ترجمة فعلية على أرض الواقع لما أعلنه ذا روك في 2017، بقدرته على تحدي الرئيس الامريكي الراحل "دونالد ترامب" في السباق الانتخابي بالبيت الأبيض.

وأشار ذا روك، إلى أنه لن يستبعد فكرة الترشح للرئاسة مستقبلًا حال إذا أراد الشعب الأمريكي ذلك، مؤكدًا أنه يضع أنظاره على البيت الأبيض، وصرح لمجلة "US Weekly" الأمريكية قائلًا: "سأفكر في الترشح للرئاسة في المستقبل إذا كان هذا ما يريده الأمريكيون. حقًا أعني ذلك، وأنا لست متهورًا بأي شكل من الأشكال بإجابتي. سيكون هذا متروكًا للناس. لذلك كنت أنتظر، وسأستمع".

ويستعد ذا روك حالياَ، لدخول عالم الأبطال الخارقين عبر مشاركته في فيلم Black Adam المنتظر عرضه في يوليو عام 2022، والذي يقدم فيها النجم بطلا يتمتع بسرعة خارقة وقدرة على الطيران.
 
Golden Man

Golden Man

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منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات
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قال عبدالرؤوف بوجمع:
مشاهدة المرفق 134692

شارك النجم العالمي "دواين جونسون" متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، طموحه السياسي المتعلق بالترشح لرئاسة أمريكا، بعد نشره لاستطلاع رأي أكد أن 46% من الأمريكيين مؤيدون لتلك الخطوة في ترجمة فعلية على أرض الواقع لما أعلنه ذا روك في 2017، بقدرته على تحدي الرئيس الامريكي الراحل "دونالد ترامب" في السباق الانتخابي بالبيت الأبيض.

وأشار ذا روك، إلى أنه لن يستبعد فكرة الترشح للرئاسة مستقبلًا حال إذا أراد الشعب الأمريكي ذلك، مؤكدًا أنه يضع أنظاره على البيت الأبيض، وصرح لمجلة "US Weekly" الأمريكية قائلًا: "سأفكر في الترشح للرئاسة في المستقبل إذا كان هذا ما يريده الأمريكيون. حقًا أعني ذلك، وأنا لست متهورًا بأي شكل من الأشكال بإجابتي. سيكون هذا متروكًا للناس. لذلك كنت أنتظر، وسأستمع".

ويستعد ذا روك حالياَ، لدخول عالم الأبطال الخارقين عبر مشاركته في فيلم Black Adam المنتظر عرضه في يوليو عام 2022، والذي يقدم فيها النجم بطلا يتمتع بسرعة خارقة وقدرة على الطيران.
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تخرج عليه يديرنا افلام فقط 😁

شكرا على مشاركتنا افكارك صديقي

تحياتي الحارة لك
 
عبدالرؤوف بوجمع

عبدالرؤوف بوجمع

:: عضو مُشارك ::
إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
156
النقاط
13
العمر
13
محل الإقامة
تيبازة
الجنس
ذكر
قال إلياس:
جزاك الله خيرا على الموضوع القيم جعله الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين ، دمت مبدعا في سماء المنتدى
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شكرا جزيلا لك على الدعم أخي إلياس، صحا فطورك
 
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