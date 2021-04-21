هل سيكون «ذا روك» رئيس أمريكا القادم؟ استعد للمفاجأة

شارك النجم العالمي "دواين جونسون" متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، طموحه السياسي المتعلق بالترشح لرئاسة أمريكا، بعد نشره لاستطلاع رأي أكد أن 46% من الأمريكيين مؤيدون لتلك الخطوة في ترجمة فعلية على أرض الواقع لما أعلنه ذا روك في 2017، بقدرته على تحدي الرئيس الامريكي الراحل "دونالد ترامب" في السباق الانتخابي بالبيت الأبيض.وأشار ذا روك، إلى أنه لن يستبعد فكرة الترشح للرئاسة مستقبلًا حال إذا أراد الشعب الأمريكي ذلك، مؤكدًا أنه يضع أنظاره على البيت الأبيض، وصرح لمجلة "US Weekly" الأمريكية قائلًا: "سأفكر في الترشح للرئاسة في المستقبل إذا كان هذا ما يريده الأمريكيون. حقًا أعني ذلك، وأنا لست متهورًا بأي شكل من الأشكال بإجابتي. سيكون هذا متروكًا للناس. لذلك كنت أنتظر، وسأستمع".ويستعد ذا روك حالياَ، لدخول عالم الأبطال الخارقين عبر مشاركته في فيلم Black Adam المنتظر عرضه في يوليو عام 2022، والذي يقدم فيها النجم بطلا يتمتع بسرعة خارقة وقدرة على الطيران.