شوفو الوقت لي لحقنا ليه.. هذا هو آخر الزمان

عبدالرؤوف1
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السلام عليكم خاوتي خواتاتي حبيت اليوم نحكيلكم على موضوع إنتشر بزاف في أيامنا الأخير وهو حول المهدي المنتظر و الناس لي راهم يدعيو أنهم هو ، لحقني ماشي ميساج ماشي زوج من هاذوك الدجالين لي منيش عارف مصبتش كلمة توصفهم، شوفو الميساج لي لحقني ضرك
بدون حياء وبدون مروءة يأتي ويقول جدي رسول الله، جابلي حكاية منيش عارف اذا جن ولا انس لي وسوسلو بيها وهذا من أسباب التخلف والجهل لي راهم يعيشو فيه أغلب الأشخاص باه نفكركم إذا شفتو هذيك المقابلة الصحفية مع واحد ترشح للإنتخابات الاخيرة، قاللهم أنا المهدي المنتظر وأنا منزل من الرحمن وديروني رئيس وأغرب شيء أنو كاين لي دعموه !!! شفتو وين وصلنا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كي قال (سيأتِي على الناسِ سنواتٌ خدّاعاتٌ؛ يُصدَّقُ فيها الكاذِبُ، ويُكذَّبُ فيها الصادِقُ، ويُؤتَمَنُ فيها الخائِنُ، ويخَوَّنُ فيها الأمينُ، وينطِقُ فيها الرُّويْبِضَةُ . قِيلَ : وما الرُّويْبِضةُ ؟ قال : الرجُلُ التّافِهُ يتَكلَّمُ في أمرِ العامةِ)الخلاصة أنو الدجالين والخوارج راهم بزاف في زماننا مالاتيك غير احذرو وان شاء الله ربي يهدي الجميع والسلام عليكم ورحمة الله صحا صحوركم
بدون حياء وبدون مروءة يأتي ويقول جدي رسول الله، جابلي حكاية منيش عارف اذا جن ولا انس لي وسوسلو بيها وهذا من أسباب التخلف والجهل لي راهم يعيشو فيه أغلب الأشخاص باه نفكركم إذا شفتو هذيك المقابلة الصحفية مع واحد ترشح للإنتخابات الاخيرة، قاللهم أنا المهدي المنتظر وأنا منزل من الرحمن وديروني رئيس وأغرب شيء أنو كاين لي دعموه !!! شفتو وين وصلنا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كي قال (سيأتِي على الناسِ سنواتٌ خدّاعاتٌ؛ يُصدَّقُ فيها الكاذِبُ، ويُكذَّبُ فيها الصادِقُ، ويُؤتَمَنُ فيها الخائِنُ، ويخَوَّنُ فيها الأمينُ، وينطِقُ فيها الرُّويْبِضَةُ . قِيلَ : وما الرُّويْبِضةُ ؟ قال : الرجُلُ التّافِهُ يتَكلَّمُ في أمرِ العامةِ)الخلاصة أنو الدجالين والخوارج راهم بزاف في زماننا مالاتيك غير احذرو وان شاء الله ربي يهدي الجميع والسلام عليكم ورحمة الله صحا صحوركم