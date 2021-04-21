شوفو الوقت لي لحقنا ليه.. هذا هو آخر الزمان

عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

:: عضو مُشارك ::
إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
228
النقاط
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العمر
13
محل الإقامة
تيبازة
الجنس
ذكر
السلام عليكم خاوتي خواتاتي حبيت اليوم نحكيلكم على موضوع إنتشر بزاف في أيامنا الأخير وهو حول المهدي المنتظر و الناس لي راهم يدعيو أنهم هو ، لحقني ماشي ميساج ماشي زوج من هاذوك الدجالين لي منيش عارف مصبتش كلمة توصفهم، شوفو الميساج لي لحقني ضرك

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بدون حياء وبدون مروءة يأتي ويقول جدي رسول الله، جابلي حكاية منيش عارف اذا جن ولا انس لي وسوسلو بيها وهذا من أسباب التخلف والجهل لي راهم يعيشو فيه أغلب الأشخاص باه نفكركم إذا شفتو هذيك المقابلة الصحفية مع واحد ترشح للإنتخابات الاخيرة، قاللهم أنا المهدي المنتظر وأنا منزل من الرحمن وديروني رئيس وأغرب شيء أنو كاين لي دعموه !!! شفتو وين وصلنا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كي قال (سيأتِي على الناسِ سنواتٌ خدّاعاتٌ؛ يُصدَّقُ فيها الكاذِبُ، ويُكذَّبُ فيها الصادِقُ، ويُؤتَمَنُ فيها الخائِنُ، ويخَوَّنُ فيها الأمينُ، وينطِقُ فيها الرُّويْبِضَةُ . قِيلَ : وما الرُّويْبِضةُ ؟ قال : الرجُلُ التّافِهُ يتَكلَّمُ في أمرِ العامةِ)الخلاصة أنو الدجالين والخوارج راهم بزاف في زماننا مالاتيك غير احذرو وان شاء الله ربي يهدي الجميع والسلام عليكم ورحمة الله صحا صحوركم
 
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
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النقاط
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محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الواحد يقول ربي يسترنا من هذه الفتن والأكاذيب.
تخاف عالناس لي تصدق صح ولايكونو صغارمافاهمين والو يدوهم في طريقهم
ولاواحد ايمانو ضعيف ياثروا عليه
ربي يثبت علينا العقل والواحد ينصح الناس
فالدين نصيحة.
ديننا خط احمر لانقبل هذه الخزعبلات.
مشكور اخي لاثارتك هذا الموضوع
 
عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

:: عضو مُشارك ::
إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
228
النقاط
13
العمر
13
محل الإقامة
تيبازة
الجنس
ذكر
قال السلطانة:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الواحد يقول ربي يسترنا من هذه الفتن والأكاذيب.
تخاف عالناس لي تصدق صح ولايكونو صغارمافاهمين والو يدوهم في طريقهم
ولاواحد ايمانو ضعيف ياثروا عليه
ربي يثبت علينا العقل والواحد ينصح الناس
فالدين نصيحة.
ديننا خط احمر لانقبل هذه الخزعبلات.
مشكور اخي لاثارتك هذا الموضوع
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عندك الحق أختي ، ربي يسترنا من هذي الفتن والأكاذيب
شكرا جزيلا على مرورك العطر
 
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