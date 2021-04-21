شوفو الوقت لي لحقنا ليه.. هذا هو آخر الزمان

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الواحد يقول ربي يسترنا من هذه الفتن والأكاذيب.

تخاف عالناس لي تصدق صح ولايكونو صغارمافاهمين والو يدوهم في طريقهم

ولاواحد ايمانو ضعيف ياثروا عليه

ربي يثبت علينا العقل والواحد ينصح الناس

فالدين نصيحة.

ديننا خط احمر لانقبل هذه الخزعبلات.

مشكور اخي لاثارتك هذا الموضوع