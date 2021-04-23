اسئلة عن هاتفك جوابك دليل شخصيتك 📱😍

sami44
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
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اهلا بكم روواد منتدى اللمه
اليوم جبتلكم موضوع نغيرو جو
اسئله عن هاتفك. 📱
1 مانوع هاتفك 📱
2 اشتريته بمالك الخاص ام هو هديه❤
3 كم سعه تخزينه 😉
4 فيه كامرا ام اثنين ام ثلاثه😜
5كم تملك من شريحه سيم😊
6 نوعيه الصوره جيده ام متوسطه 😍
7 تقفله بالكود ولا بالشيما ولا البصمه😁
8 في حاله ضياعه امر عادي ولا تقوم الحرب 😂
9 تبيتو تحت المخده ام امامك ام لا يهم
10 تتركه في متناول الجميع ام انه من المحرمات 😉
اذا طلب احدهم استعماله تعطيه بصدر رخب ام من فوق القلب 😣/H]
الكل يشارك
اخوكم ناصر