اسئلة عن هاتفك جوابك دليل شخصيتك 📱😍

اهلا بكم روواد منتدى اللمه



اليوم جبتلكم موضوع نغيرو جو



اسئله عن هاتفك. 📱



1 مانوع هاتفك 📱

2 اشتريته بمالك الخاص ام هو هديه❤

3 كم سعه تخزينه 😉

4 فيه كامرا ام اثنين ام ثلاثه😜

5كم تملك من شريحه سيم😊

6 نوعيه الصوره جيده ام متوسطه 😍

7 تقفله بالكود ولا بالشيما ولا البصمه😁

8 في حاله ضياعه امر عادي ولا تقوم الحرب 😂

9 تبيتو تحت المخده ام امامك ام لا يهم

10 تتركه في متناول الجميع ام انه من المحرمات 😉

اذا طلب احدهم استعماله تعطيه بصدر رخب ام من فوق القلب 😣 /H]



الكل يشارك

اخوكم ناصر