اسئلة عن هاتفك جوابك دليل شخصيتك 📱😍

sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
12,700
النقاط
1,451
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
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اهلا بكم روواد منتدى اللمه

اليوم جبتلكم موضوع نغيرو جو

اسئله عن هاتفك. 📱

1 مانوع هاتفك 📱
2 اشتريته بمالك الخاص ام هو هديه❤
3 كم سعه تخزينه 😉
4 فيه كامرا ام اثنين ام ثلاثه😜
5كم تملك من شريحه سيم😊
6 نوعيه الصوره جيده ام متوسطه 😍
7 تقفله بالكود ولا بالشيما ولا البصمه😁
8 في حاله ضياعه امر عادي ولا تقوم الحرب 😂
9 تبيتو تحت المخده ام امامك ام لا يهم
10 تتركه في متناول الجميع ام انه من المحرمات 😉
اذا طلب احدهم استعماله تعطيه بصدر رخب ام من فوق القلب 😣/H]

الكل يشارك
اخوكم ناصر
 
حاتم07

حاتم07

:: عضو مُتميز ::
إنضم
11 سبتمبر 2013
المشاركات
867
النقاط
351
العمر
36
محل الإقامة
بسكرة
الجنس
ذكر
صحا فطوركم خويا ناصر

1_ سامسونغ
2_ بدراهمي وشراهولي خويا
3_ 8جيغا
4_ 2 أمامية وخلفية
5_ 2 جيزي و موبيليس
6_ سيئة😢
7_ ولا شيء😁
8_ الحرب العالمية الرابعة😂
9_ حذايا
10_ من المحرمات
11_ حسب الشخص😁
 
sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
12,700
النقاط
1,451
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
قال حاتم07:
صحا فطوركم خويا ناصر
الله يسلمك وانت زادا وعاش من شافك لعزيز
1_ سامسونغ
2_ بدراهمي وشراهولي خويا
3_ 8جيغا
4_ 2 أمامية وخلفية
5_ 2 جيزي و موبيليس
6_ سيئة😢
7_ ولا شيء😁
8_ الحرب العالمية الرابعة😂
9_ حذايا
10_ من المحرمات
11_ حسب الشخص😁
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اكدلي على الحرب العالميه الرابعه راك خاربها ههههه
 
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