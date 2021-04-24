اسئله عن الصداقه جوابك يكشف جانب مما تخفي 😉❤

sami44

sami44

:: مراقب عام ::
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إنضم
10 ديسمبر 2009
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محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
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اهلا بكم من جديد

اليوم جبتلكم موضوع عن الصديق والصداقه

هي اسئله عامه تبرز الجانب الاخر من شخصيتك

1 كم لديك من الأصدقاء
2 صديق الدراسه هل مازال معك
3 مامدى ثقتك في اصدقاءك
4 هل يمكن جعل احد أصدقاءك بيت اسرارك
5 هل تعرضت للخيانه من صديق
6 يقال من يحبك يقف معك تحت المطر ولا يعطيك مطريه
7 هل اقرضت صديق مال وتخلف عن سداده وما كانت رده فعلك
8 في حال وقوعك في مشكله هل تتصل بصديق اولا ام هناك شخص اخر
9 اصدقاء الدراسه مازالو معك ام فرقتكم الحياه
10 هل يمكنك ترك هاتفك عند صديقك بدون قفل
11 صديقك االمقرب في مثابه اخيك ام انه لا يرتقي لمرتبه الاخ



دمتم بود
اخوكم ناصر
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