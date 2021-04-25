اسئلة عن عائلتك تضهر جانبا من شخصيتك الاجتماعيه👈👪

sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
12,727
النقاط
1,451
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
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اهلا بكم من جديد
اليوم وكالعاده جبتلكم موضوع لتغيير جو

هو عباره عن اسئله عن عائلتك

وجوابك يضهر جانبا من شخصيتك الاجتماعيه

1 ماهو ترتيبك من بين اخوتك
2 هل لك مسؤوليه فالبيت ام انك تفتح الباب فقط
3 هل يستشيرونك في امور البيت ام انك تكتفي بالمشاركه
4 هل هناك من يغار منك فالبيت ام انك انت الغيور
5 من الاقرب اليك ابوك ام امك
6 هل تبوح باسرارك لاحد اخوتك ام تفضل الصديق
7 ماذا يعني لك الاب ؟؟
8 هل تعتبر امك صديقتك بغض النضر عن انها امك
9 في حال تزوجت هل تفضل العيش مع عاىلتك ام تفضل الىحيل
10 هل انت من عاىله متفتحه ام محافضه
11 هل تؤمن بالاشتراكيه فالعائلة يعني الكل يضع المال عند الوالد وهو من يتصرف ام العكس


دمتم بود
اخوكم ناصر
❤❤/H]
 
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
48,273
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
1 ماهو ترتيبك من بين اخوتك
رقم 1
2 هل لك مسؤوليه فالبيت ام انك تفتح الباب فقط
اكيد
حتى بعد زواجذ لمااروح زيارة اقوم بواجباتي مثل زمان
3 هل يستشيرونك في امور البيت ام انك تكتفي بالمشاركه
طبعا
4 هل هناك من يغار منك فالبيت ام انك انت الغيور
لا الحمد لله
5 من الاقرب اليك ابوك ام امك
الاثنين وبشكل اخص امي
6 هل تبوح باسرارك لاحد اخوتك ام تفضل الصديق
افضل صديقتي

7 ماذا يعني لك الاب ؟؟
الامان
8 هل تعتبر امك صديقتك بغض النضر عن انها امك
اكيد افضل صديقة
9 في حال تزوجت هل تفضل العيش مع عاىلتك ام تفضل الىحيل
ربما سؤال يخص الشباب ههه
10 هل انت من عاىله متفتحه ام محافضه
محافظة
11 هل تؤمن بالاشتراكيه فالعائلة يعني الكل يضع المال عند الوالد وهو من يتصرف ام العكس
نعم

بارك الله فيك
 
sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
12,727
النقاط
1,451
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
قال السلطانة:
1 ماهو ترتيبك من بين اخوتك
رقم 1
2 هل لك مسؤوليه فالبيت ام انك تفتح الباب فقط
اكيد
حتى بعد زواجذ لمااروح زيارة اقوم بواجباتي مثل زمان
3 هل يستشيرونك في امور البيت ام انك تكتفي بالمشاركه
طبعا
4 هل هناك من يغار منك فالبيت ام انك انت الغيور
لا الحمد لله
5 من الاقرب اليك ابوك ام امك
الاثنين وبشكل اخص امي
6 هل تبوح باسرارك لاحد اخوتك ام تفضل الصديق
افضل صديقتي

7 ماذا يعني لك الاب ؟؟
الامان
8 هل تعتبر امك صديقتك بغض النضر عن انها امك
اكيد افضل صديقة
9 في حال تزوجت هل تفضل العيش مع عاىلتك ام تفضل الىحيل
ربما سؤال يخص الشباب ههه
10 هل انت من عاىله متفتحه ام محافضه
محافظة
11 هل تؤمن بالاشتراكيه فالعائلة يعني الكل يضع المال عند الوالد وهو من يتصرف ام العكس
نعم

بارك الله فيك
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بورك فيك ام احمد ومشكوره على التواجد والتفاعل
انتي اجتماعيه بامتياز 💞
 
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