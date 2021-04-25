اسئلة عن عائلتك تضهر جانبا من شخصيتك الاجتماعيه👈👪

اهلا بكم من جديد

اليوم وكالعاده جبتلكم موضوع لتغيير جو



هو عباره عن اسئله عن عائلتك



وجوابك يضهر جانبا من شخصيتك الاجتماعيه



1 ماهو ترتيبك من بين اخوتك

2 هل لك مسؤوليه فالبيت ام انك تفتح الباب فقط

3 هل يستشيرونك في امور البيت ام انك تكتفي بالمشاركه

4 هل هناك من يغار منك فالبيت ام انك انت الغيور

5 من الاقرب اليك ابوك ام امك

6 هل تبوح باسرارك لاحد اخوتك ام تفضل الصديق

7 ماذا يعني لك الاب ؟؟

8 هل تعتبر امك صديقتك بغض النضر عن انها امك

9 في حال تزوجت هل تفضل العيش مع عاىلتك ام تفضل الىحيل

10 هل انت من عاىله متفتحه ام محافضه

11 هل تؤمن بالاشتراكيه فالعائلة يعني الكل يضع المال عند الوالد وهو من يتصرف ام العكس





دمتم بود

اخوكم ناصر

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