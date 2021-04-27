كيف تراني ....بعيون الأعضاء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أعضاء اللمة الكرام إشتقنا للتواجد معكم هاهي عودتنا البسيطة بموضوع أتمنى ان ينال إعجابكم

كيف تراني.....عضو في عيون الأعضاء



راق لي ان ننقل صورتنا عن بعضنا لأعضاء هنا عن اعضاء غابو او مازالو بيننا كيف سأشرح لكم

الأكيد لكل منا طريقة في كتابة الموضيع ..طريقته الخاصة فالتعامل ..اسلوبه المميز ..اسلوب يجعلك وانت مغمض العينين تقول هذا اسلوب فلان في الكتابة...ان رأيت موقف له تقول هذا ليس بغريب عنه

كيف تراني ....؟

لن أطرح أسئلة عليكم ولن اضع قائمة تختارون منها بل سأترك لكم حرية اختيار العضو كيف ترونه بعيونكم .

عن نفسي ساكون ضمن ردودكم لاضع مجموعة من الإخوة وكيف اراهم

انا بعيونكم موضوعي اليوم اعتبروه موضوع عودة واشتياق وامتنان وتعارف