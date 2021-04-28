موادكم العقابية .....نظام اللماويين

ليليا مرام
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تضع الدولة قوانين لتسير مجتمع ما ورغم هذا هناك من ينحرف على هاته القوانين فتجدها قد وضعت مواد عقابية وسجون وطرق للمعاقبة حتى وانت تسوق سيارتك هناك قانون يضبطك والا لأصبحت الدنيا فوضى إذن من هنا فكرت في موضوعي
دستور حياتك موادك العقابية
حياتك ملكك وبيتك ومجتمعك الصغير تعيش كرب أسرة أو حتى أعزب تملك من العمر كفاية لتكون لك حدود من يتعداها تعدى على قانون مقدس لديك حد من حدودك الممنوع على أي أحد أن يتجاوزها
تفكرون مثل ما أفكر؟..... أم تراه القانون الخاص بي؟.… الذي هو .....هل من الممكن أن نعاقب أهلنا أقرب الناس لنا بقدر ما مدى تعديهم لحدودنا؟...... أم مسموح للأهل بتجاوز كل الحدود؟.... والمواد العقابية الخاصة بنا مخصصة للأحباب والأصدقاء واناس جدد يدخلون لحياتنا .فقط....؟
قانوني أنا والذي أعاقب بيه أهلي ومن حولي ومن يتعدى على أرضي نظامي في حياتي طيلة سنوات منذ أن تعديت حدود مراهقتي وتحملت مسؤولية نفسي
اولا انا لدي طريقة المعاملة بالمثل مقدس لدي من سأل اسأل عنه من لم يتنازل لن أتنازل ....
من زارني وانا مريضة قبل ان يهنئني بمناسبة أهم عندي أن اجدك واقف بجانبي في همي على ان تهنئني في عيد او عرس او تهنئة ميلاد لانني اصلا لن ادعوك ولست مع قبلات النفاق يوم العيد ...يبقى رأي الشخصي
أنا ضد أن يقلل الصغير من احترام الكبير مرفوض لدي نهائيا يعني اولاد اختي اعاملهم بكل حنان ولكن دائما يعلمون انني صارمة في هذا الأمر
الغريب لو تعدى حدوده معي املك من وقاحة اللسان ما تجعله يتمنى لو قدمت فبه شكوى احسن
الكثير والكثير من القوانبن التي اضعها لحياتي ومعها موادي العقابية
الموضوع كتبته لكم لأعرف نظام حياتكم
اذن شرفوني بردودكم ولنعرف موادكم العقابية ونظام حياتكم وما أختل فبها وهل اتى يوما ندمتم على طريقتكم أم نجحتم بها عن نفسي ناجحة الحمد لله
شكرا وعذرا على إطالة الموضوع شرفوني وشجعوني على العودة بينكم
شكرا لكم
تضع الدولة قوانين لتسير مجتمع ما ورغم هذا هناك من ينحرف على هاته القوانين فتجدها قد وضعت مواد عقابية وسجون وطرق للمعاقبة حتى وانت تسوق سيارتك هناك قانون يضبطك والا لأصبحت الدنيا فوضى إذن من هنا فكرت في موضوعي
دستور حياتك موادك العقابية
حياتك ملكك وبيتك ومجتمعك الصغير تعيش كرب أسرة أو حتى أعزب تملك من العمر كفاية لتكون لك حدود من يتعداها تعدى على قانون مقدس لديك حد من حدودك الممنوع على أي أحد أن يتجاوزها
تفكرون مثل ما أفكر؟..... أم تراه القانون الخاص بي؟.… الذي هو .....هل من الممكن أن نعاقب أهلنا أقرب الناس لنا بقدر ما مدى تعديهم لحدودنا؟...... أم مسموح للأهل بتجاوز كل الحدود؟.... والمواد العقابية الخاصة بنا مخصصة للأحباب والأصدقاء واناس جدد يدخلون لحياتنا .فقط....؟
قانوني أنا والذي أعاقب بيه أهلي ومن حولي ومن يتعدى على أرضي نظامي في حياتي طيلة سنوات منذ أن تعديت حدود مراهقتي وتحملت مسؤولية نفسي
اولا انا لدي طريقة المعاملة بالمثل مقدس لدي من سأل اسأل عنه من لم يتنازل لن أتنازل ....
من زارني وانا مريضة قبل ان يهنئني بمناسبة أهم عندي أن اجدك واقف بجانبي في همي على ان تهنئني في عيد او عرس او تهنئة ميلاد لانني اصلا لن ادعوك ولست مع قبلات النفاق يوم العيد ...يبقى رأي الشخصي
أنا ضد أن يقلل الصغير من احترام الكبير مرفوض لدي نهائيا يعني اولاد اختي اعاملهم بكل حنان ولكن دائما يعلمون انني صارمة في هذا الأمر
الغريب لو تعدى حدوده معي املك من وقاحة اللسان ما تجعله يتمنى لو قدمت فبه شكوى احسن
الكثير والكثير من القوانبن التي اضعها لحياتي ومعها موادي العقابية
الموضوع كتبته لكم لأعرف نظام حياتكم
اذن شرفوني بردودكم ولنعرف موادكم العقابية ونظام حياتكم وما أختل فبها وهل اتى يوما ندمتم على طريقتكم أم نجحتم بها عن نفسي ناجحة الحمد لله
شكرا وعذرا على إطالة الموضوع شرفوني وشجعوني على العودة بينكم
شكرا لكم