موادكم العقابية .....نظام اللماويين

ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي::
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
9,128
النقاط
2,151
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تضع الدولة قوانين لتسير مجتمع ما ورغم هذا هناك من ينحرف على هاته القوانين فتجدها قد وضعت مواد عقابية وسجون وطرق للمعاقبة حتى وانت تسوق سيارتك هناك قانون يضبطك والا لأصبحت الدنيا فوضى إذن من هنا فكرت في موضوعي


دستور حياتك موادك العقابية


حياتك ملكك وبيتك ومجتمعك الصغير تعيش كرب أسرة أو حتى أعزب تملك من العمر كفاية لتكون لك حدود من يتعداها تعدى على قانون مقدس لديك حد من حدودك الممنوع على أي أحد أن يتجاوزها


تفكرون مثل ما أفكر؟..... أم تراه القانون الخاص بي؟.… الذي هو .....هل من الممكن أن نعاقب أهلنا أقرب الناس لنا بقدر ما مدى تعديهم لحدودنا؟...... أم مسموح للأهل بتجاوز كل الحدود؟.... والمواد العقابية الخاصة بنا مخصصة للأحباب والأصدقاء واناس جدد يدخلون لحياتنا .فقط....؟


قانوني أنا والذي أعاقب بيه أهلي ومن حولي ومن يتعدى على أرضي نظامي في حياتي طيلة سنوات منذ أن تعديت حدود مراهقتي وتحملت مسؤولية نفسي
اولا انا لدي طريقة المعاملة بالمثل مقدس لدي من سأل اسأل عنه من لم يتنازل لن أتنازل ....
من زارني وانا مريضة قبل ان يهنئني بمناسبة أهم عندي أن اجدك واقف بجانبي في همي على ان تهنئني في عيد او عرس او تهنئة ميلاد لانني اصلا لن ادعوك ولست مع قبلات النفاق يوم العيد ...يبقى رأي الشخصي

أنا ضد أن يقلل الصغير من احترام الكبير مرفوض لدي نهائيا يعني اولاد اختي اعاملهم بكل حنان ولكن دائما يعلمون انني صارمة في هذا الأمر

الغريب لو تعدى حدوده معي املك من وقاحة اللسان ما تجعله يتمنى لو قدمت فبه شكوى احسن 🙄🙄

الكثير والكثير من القوانبن التي اضعها لحياتي ومعها موادي العقابية

الموضوع كتبته لكم لأعرف نظام حياتكم
اذن شرفوني بردودكم ولنعرف موادكم العقابية ونظام حياتكم وما أختل فبها وهل اتى يوما ندمتم على طريقتكم أم نجحتم بها عن نفسي ناجحة الحمد لله


شكرا وعذرا على إطالة الموضوع شرفوني وشجعوني على العودة بينكم


شكرا لكم

 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top