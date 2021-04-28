موادكم العقابية .....نظام اللماويين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تضع

الدولة قوانين

لتسير مجتمع ما ورغم هذا هناك من ينحرف على هاته القوانين فتجدها قد وضعت مواد عقابية وسجون وطرق للمعاقبة حتى وانت تسوق سيارتك هناك قانون يضبطك والا لأصبحت الدنيا فوضى إذن من هنا فكرت في موضوعي