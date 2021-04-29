بشر للبيع وآخرون بالمجان .....ولماويون بلا ثمن

ليليا مرام
:: عضو شرفي::
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- اللمة
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أمسية طيبة للجميع روائح الأكل تعبق المكان بالمنتدى صحا شريبتكم
سوق البشر ...مرحبا باللماويون واللماويات
نتعرف على اناس كثيرون في حياتنا نتعرف على معادنهم ..نعاشرهم نعرف خباياهم في واقعنا الأمر محسوم فأنت ترى من تعاشر وتعرف أهلك وجيرانك وأحبابك لكن دعوني أتحدث عما يسمونه العالم الإفتراضي ....
بشر نتعرف علبهم وؤاء أجهزتنا شبكة جمعت العالم ولنفرق بين عقليات التعارف عند الاوروبين وعندنا الفرق شاسع جدا لطالما إستخدم العرب الأنتىرنت إستخداظ سيء جدا وهذا ليس بموضوعنا
لنركز على علاقاتنا مع بعضنا وراء الأجهزة ...أعضاء تجد أنك لو أخذتهم للسوق وتنادي بالمجان ...خذ مني واحد وإثنبن بالمجان ولا احد يبالي ...رأيت منهم الكثير
وأعضاء عيني عليهم باردة بالمزاد ترتفع قيمتهم بارتفاع غلاوتهم عندنا ومنهم الكثيرون الكثيرون
واعضاء تحولت علاقاتهم من الافتراضي للواقع فوجدوا أن هذا العضو أفضل بكثير مما يبدو عليه في حين إصطدمنا بأناس توقعنا أنهم أحسن الناس
اليوم انا سأفتح سوق المنتدى لنرى
من الأجرأ منكم ليخبرني من باع هنا ومن إشترى ومن يتمنى أن يملكه. ان يكون جار أو من عائلة أو أي قرابة له
ومن دخل في تعارف هنا وندم ووجد ذاك الشخص لا يستخق تلك صداقة طبعا هنا دون ذكر أسماء فقط إحكوا لنا عن التجارب
سأقول بعضكم عندي سأدفع فيه عمري ولا يكفي كألماس نادر من يلبسه يعمي بريقه مميز حيث يكون لن اذكر اسماء لانكم كثيرون
والبعض ان ناديت عليه بالمجان حتى كلمة مجان أغلى منه
والبعض قد يوضع في سلة النسيان لننسى أننا عرفناهم يوما
سوق اللمة اليوم ابيعكم @الامين محمد ....اي نعم ياكل بزاف لكن قلبه ابيض هشوش بشوش فحشوش على ضماتتي مسالم ما يعضش
@sami44 .....سامي هذا لن نبيعه مجرد آجار فقط لمدة ثلاثة أشهر فقط ودفع مسبقا وارجوا ترك ضمان لاكونسين لزيميڨغي باه يفهمونا
انا اعطيتكم مجرد مثالين وانتم واصلو على نفس المنوال
كثيرون أتمنى لو كنا جيران وأقرب مني لقربهم لقلبي
سوق اللمة قد تم الإفتتاح انيروني بتواجدكم
شكرا وصحا فطوركم
أمسية طيبة للجميع روائح الأكل تعبق المكان بالمنتدى صحا شريبتكم
سوق البشر ...مرحبا باللماويون واللماويات
نتعرف على اناس كثيرون في حياتنا نتعرف على معادنهم ..نعاشرهم نعرف خباياهم في واقعنا الأمر محسوم فأنت ترى من تعاشر وتعرف أهلك وجيرانك وأحبابك لكن دعوني أتحدث عما يسمونه العالم الإفتراضي ....
بشر نتعرف علبهم وؤاء أجهزتنا شبكة جمعت العالم ولنفرق بين عقليات التعارف عند الاوروبين وعندنا الفرق شاسع جدا لطالما إستخدم العرب الأنتىرنت إستخداظ سيء جدا وهذا ليس بموضوعنا
لنركز على علاقاتنا مع بعضنا وراء الأجهزة ...أعضاء تجد أنك لو أخذتهم للسوق وتنادي بالمجان ...خذ مني واحد وإثنبن بالمجان ولا احد يبالي ...رأيت منهم الكثير
وأعضاء عيني عليهم باردة بالمزاد ترتفع قيمتهم بارتفاع غلاوتهم عندنا ومنهم الكثيرون الكثيرون
واعضاء تحولت علاقاتهم من الافتراضي للواقع فوجدوا أن هذا العضو أفضل بكثير مما يبدو عليه في حين إصطدمنا بأناس توقعنا أنهم أحسن الناس
اليوم انا سأفتح سوق المنتدى لنرى
من الأجرأ منكم ليخبرني من باع هنا ومن إشترى ومن يتمنى أن يملكه. ان يكون جار أو من عائلة أو أي قرابة له
ومن دخل في تعارف هنا وندم ووجد ذاك الشخص لا يستخق تلك صداقة طبعا هنا دون ذكر أسماء فقط إحكوا لنا عن التجارب
سأقول بعضكم عندي سأدفع فيه عمري ولا يكفي كألماس نادر من يلبسه يعمي بريقه مميز حيث يكون لن اذكر اسماء لانكم كثيرون
والبعض ان ناديت عليه بالمجان حتى كلمة مجان أغلى منه
والبعض قد يوضع في سلة النسيان لننسى أننا عرفناهم يوما
سوق اللمة اليوم ابيعكم @الامين محمد ....اي نعم ياكل بزاف لكن قلبه ابيض هشوش بشوش فحشوش على ضماتتي مسالم ما يعضش
@sami44 .....سامي هذا لن نبيعه مجرد آجار فقط لمدة ثلاثة أشهر فقط ودفع مسبقا وارجوا ترك ضمان لاكونسين لزيميڨغي باه يفهمونا
انا اعطيتكم مجرد مثالين وانتم واصلو على نفس المنوال
كثيرون أتمنى لو كنا جيران وأقرب مني لقربهم لقلبي
سوق اللمة قد تم الإفتتاح انيروني بتواجدكم
شكرا وصحا فطوركم