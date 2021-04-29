تَانْغُو..؛

مُثقلٌ رأسي بالأسئلة

ضائقٌ صدرِي برسائل لم تُرسل

و يداي واهنتان

خطوة نحوك

خطوتان

تُمسكُ ذراعِي،

تُطوِّقُ ذراعُك خصري

و تلُفُني

لفة

لفّتان

و انحناءة مُفاجِئة

ارفع رأسي، عيناي مرهقتان

تنظران إليك، ولا تريانك

تمسك رأسي بيدك

تضعه على كتفك

يتهاوى الثُّقل منه كالريش

نلتفت ثم

ننحني،

خطوة أخرى

خطوتان

تضع رأسك على كتفي

تهمس شيئا ما

تضع قبلة هامسة رُبّما

تضمني إلى صدرك

لفَّةٌ أخرى.

لفّتان

يتسع المدى في صدري

و تهاجر الرسائل كالحمامات

و تختفي الأسئلة

و الراقصون

والموسيقى حولنا

لايوجد هنا

إلا أنت و انا

و وهم المسافات.