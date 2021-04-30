الكثير يتكلم و القليل يفعل

ناصر dz

ناصر dz

:: عضو بارز ::
إنضم
14 جانفي 2015
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ذكر
في إحدى الجامعات سأل الدكتور طلابه: إذا كان هناك 4 عصافير على الشجرة وقرر 3 منها الطيران، فكم بقي على الشجرة ؟
فأجاب الجميع "واحد"،
وفجأو اختلف معهم أحد الطلاب وقال الذي بقي "4" عصافير، فكان الإنبهار..!!
فسأله الدكتور كيف ذلك؟
فقال: لقد قلت "قرروا" ولم تقل "طاروا" واتخاذ القرار لا يعني تنفيذه..!
وكانت الإجابة الصحيحة بالفعل..!!
هذه القصة تلخص حياة بعض الأشخاص تجد في حياتهم الكثير من الشعارات والكلمات الرنانة، تجدهم نجوماً في المجالس وبين الأصدقاء، لكنهم ليسوا كذلك في حياتهم الحقيقية..
الكثير يتكلم و القليل يفعل ..!
فكونك (تقرر) شيء ....
وكونك (تفعل) شيء آخر
 
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
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كلمات مبدع سلمت يمناك على الموضوع القيم أخي الغالي دمت مبدعا في سماء المنتدى جعله الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين
 
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