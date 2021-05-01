معلومة على السريع 😁

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جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
5,266
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
السلام عليكم
عندي معلومة راح تفيدكم كي تشريو دلاعة وتخرج هكا لونها باينة راح ترموها فالزبل حاشاكم وتقولو خسارة دراهمها. FB_IMG_16198913676061733.jpg
وهذا الشي غالط راكم تعرفو كل شيئ راهو غالي
شوفو كيفاه ديرولها
نجيب الدلاعة ونلفها في الجورنال
و نحطها في صاشي نيلو ونربطها مليح ...
باينة صاشي ماشي لونها كحلة لازم يكون شفاف و ركزووولي على النقطة هذي.
ومبعد نحطها في الثلاجه لمدة يومين 48 ساعة وبعدها تخرجها وتحطها في مكان درجة حرارة الغرفة العادية لمدة يومين ...
ومبعد نحي عليها صاشي والجرنال هكا تكون تعفنت تماما وفسدت هكذا تقدر ترميهاا وأنت مرتاح ومشي مقلق عليها
يعني دلاعة بيضاء كيفاه حابها تولي حمرااا ياك cv شويا راك مليح ؟
ونشكركم على حسن المتابعة أدعولي بالخير على المعلومة 😌
 
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