قلعة الحب 13

يحدث ان تمر بنا في الشهر الفضيل احداث غير منتظرة مثل حالة وفاة احد الاقارب او مهمة مستعجلة لا تحتمل الانتظار ..او طارىء بخص بعض من نحب ..فيستوجب منا كل ذلك ان نتحرك ..ان نبادر..ان نسافر..وفي كل ذلك ما يدخل تعديلات في اولويات العائلة وبرنامجها ..ويحدث ان تفقد العائلة جانبا من نظامها الرمضاني او كله ..وليس لنا امام ذلك كله الا ان نقبل بقدرنا ان نكون شموعا تضيء درب الآخرين ..او ان نكون جنودا لواجب لا يقبل المساومة