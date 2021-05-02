قلعة الحب 13

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
735
النقاط
51
العمر
59
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
يحدث ان تمر بنا في الشهر الفضيل احداث غير منتظرة مثل حالة وفاة احد الاقارب او مهمة مستعجلة لا تحتمل الانتظار ..او طارىء بخص بعض من نحب ..فيستوجب منا كل ذلك ان نتحرك ..ان نبادر..ان نسافر..وفي كل ذلك ما يدخل تعديلات في اولويات العائلة وبرنامجها ..ويحدث ان تفقد العائلة جانبا من نظامها الرمضاني او كله ..وليس لنا امام ذلك كله الا ان نقبل بقدرنا ان نكون شموعا تضيء درب الآخرين ..او ان نكون جنودا لواجب لا يقبل المساومة!!
مخ الهدرة:نظام العائلة اولوية لكن ليس على حساب واجبات أولى يقتضيها سير الحياة!!
 
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