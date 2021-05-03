رحلات إلى أفكار اللماويون

ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي::
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
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اللمة
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أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أهلا وسهلا أعضاء اللمة الكرام

البوم سوف نشد الرحال ونسافر عبر أنحاء المنتدى لكن لن نزور الأقسام
بل أنني فكرت في أن نكون مسافرون عند بعضنا البعض كيف تفضلو معي ..


رحلة الى أفكار فلان......


المعنى أنني لاحظت بعض الأفكار القيمة لأعضاء معنا مواضيع مميزة بعضها مختصر وفيه معاني كبيرة وبعضها إستوفا شروط الموضوع الطامل لكن لا نجد الردود أو نجد شكرا لك بارك الله فيك ..أنا تستفزني هاته الردود....

اليوم أعرض عليكم رحلات إلى مواضبع الأعضاء وكل واحد منكم يقترح علينا إسم عضو نزور مواضيعه ونضع ردود ونعود لهذا الموضوع ونقتبس رابط مشاركتنا. بالاخير تنتظركم مفاجأة سارة هدية رمزية وصاخب امثر ردود ومشاركات له هدية خاصة.....

رحلتنا الأولى سوف تنطلق إلى عضو لاحظت أن مواضيعه جد مميزة ومعاني كبيرة مختصرة....ومعروف باخر الموضوع يكتب خلاصة يسميها مخ الهدرة طبعا عرفتموه الأخ

@سعد606 ......

عضوية مميزة أفكار جد مميزة لكن للأسف لا نجد التفاعل وأكره إهمال الأفكار النيرة

اذن لا تبخلون علي وتفضلو لنرحل الى كل مواضبع الأخ.
كل مسافر منكم الى موضوع من مواضيعه يأتينا برابط او يقترح علينا رابط من مواضبعه

تفضلوا تبدأ رحلتنا اليوم
رحلة موفقة للجميع ....
تذكير انا إقترحت الأخ سعد ويمكنكم إقتراح أعضاء آخرون .....

رحلة موفقة ويجب التنفيذ لا بجب الإكتفاء برد فقط علينا ان نتجاوب فعليا مع مواضيع الأعضاء


شكرا للجميع










 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
5,325
النقاط
2,051
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في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
ليلوش كيف الحال
والله يعطيك الصحة فكرة رائعة
انا نقولك حاجة نتعب على موضوع ونلقى كلمة بارك الله فيك لا زائد لا ناقص تغيضني صراحة تقول مانزيدش نحط وخلاص المهم يردوا عليك باش يزيدوا عدد مشاركاتهم وخلاص
بصح جات فوقت فشلت صايي خلي مور العصر نديروا طلة عند الأخ
وانا بدوري اقترح الأخت @السلطانة في خاطري نشوف مواضيع الطبخ تاعها هههههه

بارك الله فيك ليلوش
 
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