رحلات إلى أفكار اللماويون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أهلا وسهلا أعضاء اللمة الكرام



البوم سوف نشد الرحال ونسافر عبر أنحاء المنتدى لكن لن نزور الأقسام

بل أنني فكرت في أن نكون مسافرون عند بعضنا البعض كيف تفضلو معي ..

رحلة الى أفكار فلان.....

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المعنى أنني لاحظت بعض الأفكار القيمة لأعضاء معنا مواضيع مميزة بعضها مختصر وفيه معاني كبيرة وبعضها إستوفا شروط الموضوع الطامل لكن لا نجد الردود أو نجد شكرا لك بارك الله فيك ..أنا تستفزني هاته الردود....

اليوم أعرض عليكم رحلات إلى مواضبع الأعضاء وكل واحد منكم يقترح علينا إسم عضو

نزور

مواضيعه ونضع ردود ونعود لهذا الموضوع ونقتبس رابط مشاركتنا. بالاخير تنتظركم مفاجأة سارة هدية رمزية وصاخب امثر ردود ومشاركات له هدية خاصة.....

رحلتنا الأولى سوف تنطلق إلى عضو لاحظت أن مواضيعه جد مميزة ومعاني كبيرة مختصرة....ومعروف باخر الموضوع يكتب خلاصة يسميها مخ الهدرة طبعا عرفتموه الأخ

عضوية مميزة أفكار جد مميزة لكن للأسف لا نجد التفاعل وأكره إهمال الأفكار النيرة



اذن لا تبخلون علي وتفضلو لنرحل الى كل مواضبع الأخ.

كل مسافر منكم الى موضوع من مواضيعه يأتينا برابط او يقترح علينا رابط من مواضبعه



تفضلوا تبدأ رحلتنا اليوم

رحلة موفقة للجميع ....

تذكير انا إقترحت الأخ سعد ويمكنكم إقتراح أعضاء آخرون .....



رحلة موفقة ويجب التنفيذ لا بجب الإكتفاء برد فقط علينا ان نتجاوب فعليا مع مواضيع الأعضاء





شكرا للجميع







