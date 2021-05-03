محبوس ورا حيطان وماليه محبوسين فالمجتمع

السلام عليكم



إسمحولي اليوم راح نحكي على واحد سوجي مهم بالنسبة ليا ومهم لواحد شريحة عند بعض منبوذين وعند بعض يقولو يا حليل والبعض ما يستاهلش رحمة راح نحكي عالمحبوس. ..السجين



شبابنا بزاف راه فالسجون باختلاف تهم مارانيش هنا ندافع او نبرر او ندخل فأسباب االي تظلم ربي يفك سراحو وشبابنا ربي يهديهم وبعض االي قتل واغتصب عن نفسي الله لا خف عليه ...لكن نحكوا عالأهالي



في حادثة زوجة محبوس فالسجن وهي أم لأربعة أولاد حكم على الزوج بعشر سنوات حبس هذي المرا اذا طلقاتو فاحبس مش أصبلة وبنت حرام تخرج تخدم تولي فيها الهدرة اربع اولاد العموم ما يشوفو والاخوال ما يرحمو وضاعو اي نعم تقلولي باباهم ضيعهم نفسو باباهم بلاك باصا علجالهم ما يلقاش خدمة راح للحرام باه يوكلهم هذا تفكيرو الآن



تخيلو بلدية باه تدي حقها فقفة رمضان لالا مرت مسجون ....وشنو جملة قالهالها عامل بلدية انت مرت محبوس ما عندوش حقوق ..واخر يطلب منها امور بمقابل وين رانا عايشين ومع من عايشين المسجون عاقباتو دولة ويقضي مدة سجن هي وولادها علاه ...النظرة لأهالي مساجين يعاقبوهم بعقاب ولادهم يحاسبو فيهم بأخطاء اولادهم علاه ....



هل المرأة زوجة سجين تدفع اخطاء انو مكتوبها زوج غلط ودخل للسجن تبقا تدفع ثمن



اولاد يعايروهم فالشارع ولاد المحبوس ..؟!



مجتمعنا وينتا يرحم وينت ا يتربى ....اذا يخرج محبوس ما نزوجوش بنتي مجرم ...ما يديش قفة رمضان مرت مجرم ...وليدي ما يلعبش مع ولاد مجرم ...والا طفل يعاير طفل انا عندي بابا. شوف باباك فالحبس ....



خلاصة نقول اهالي مساجين ما اختاروش ولادهم مكتوبهم جا هكذا كيما كاين طبيب ومعلم وغني كاين زوالي ومخبوس وسراق والافات هذو في كل بلاصة



خلاصة قولي ارحموا من في الارض يرحمكم من فالسماء





ما رأيكم وهل هناك حولكم هكذا حالات



شكرا لكم ​