إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ...

جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
5,340
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر

مُشْكِلَتُنَا مُتَجَذِّرَه,
نبكي على موتانا "حزنا".
لكننا نتسابق لشراء الأكفان رغبة في الأجر.
ونتزاحم بالمناكب لوضع التراب طلبا "للأجر والمثوبة"
ونتناسى أنهم ربما جاء أحدهم إلينا يوما طالبا للعون فاعتذرنا له,
ولم نفكر "بالأجر والمثوبة"
كانوا بيننا , وربما رأينا على أحدهم مظاهر البؤس والفاقة,
لكننا مع ذلك تجاهلنا "الأجر والمثوبة".
كنّا نعلم يقيناً أنهم ممن "لايسألون الناس إلحافا", لكننا تظاهرنا بالجهل بحالهم,
وزهدنا ولم نسعى لطلب "الأجر والمثوبة"

أَزْمَتُنَا مُسْتَعْصِيَّة
كم "جارٍ" أسأنا له بسوء فلم نعتذر له "كبرا".
فلما مات ,ترحمنا عليه ودعونا الله أن يغفر لنا ماقدمنا من إساءة له وما أخرنا.
وكم "عزيزٍ" اغتبناه في غيبته فلم نتحلل منه,
فلما فقدناه سألنا الله أن يعفو عنّا ما أسررنا وما أعلنّا.
وكم من حقٍ " لمُكرمٍ " علينا جحدناه,
فلما "رحل" عن دنيانا, طلبنا الله أن يتولانا بعفوه.

وَمَرَضُنَا مُزْمِنْ
لا نتسامح مع عباد الله,
لكننا لا نترك وسيلة إلا استخدمناها حتى يسامحنا الآخرون .
ولا نرحم الضعفاء من خلق الله,
لكننا نستكين إلى درجة المهانة طلبا للرحمة من "الأقوياء".
ولا نتجاهل أخطاء الآخرين بحقنا,
لكننا نترصد ونحصي ونحاسب كل من يخطيء علينا.
إنها مأساة نعيشها,
تتسلل في داخل أعماقنا جذورها.
تتلبسنا,
ونتلذذ بها,
وربما تفاخرنا بها,
وتراقصنا لها طربا,
"كالذي يتخبطه الشيطان من المس"
نتعالى عليها,
ننزه أنفسنا عنها,
ونتهم غيرنا بها,
ولا نريد ان نعترف بها,
لكننا سكارى نشوتها حتى الثماله.
ما أقساها وهي تعبث بنا,
وما أقسانا ونحن نستمتع بها.
ماأصعبها لكي نتخلص منها,
وما أصعبنا حين يذكّرنا أحد بها.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون"
إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب.
وإنا على فراقك يا "قلب" لمحزونون
 
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
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محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
كلنا سنغادر الدنيا مهما عشا من العمر
اللهم توفني و انت راضي عني يا رب العالمين
بورك فيك على الموضوع القيم أخي جعله الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين دمت مبدعا في سماء المنتدى
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
5,340
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
قال إلياس:
كلنا سنغادر الدنيا مهما عشا من العمر
اللهم توفني و انت راضي عني يا رب العالمين
بورك فيك على الموضوع القيم أخي جعله الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين دمت مبدعا في سماء المنتدى
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اكيد اخي فلا مفر من الموت ... وكفى به واعظا
الله يهدينا ان شاء الله
شكرا لتواجدك
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
13,470
النقاط
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محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
الله المستعاان
أحسنت اخي جليلو وصف حالنا
لقد نسينا الآخرة مقابل دنيا فانية او تكبرا و غرورا من عند انفسنا
من سيء الاخلاق ان لا نرحم بعضنا بعضا و نجبر خواطر بعضنا
و نرعى مشاعر اخواننا و اهالينا و جيراننا و زملائنا
فما منفعة دموع الحزن حين نفقدهم او نتباكى عند قبورهم
علينا ان نهتم بهم و هم بيننا و نرحمهم و نعفوا عنهم
و نرسم البسمة على محياهم
و نسامحهم حتى و ان أخطؤوا معنا او جاروا علينا
فالدنيا ايام سائرة الى الزوال و كل يوم جنائز تمر امامنا
و لكننا لا نتعض ربي يهدينا و يرزقنا الرحمة في قلوبنا
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
5,340
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
قال الامين محمد:
الله المستعاان
أحسنت اخي جليلو وصف حالنا
لقد نسينا الآخرة مقابل دنيا فانية او تكبرا و غرورا من عند انفسنا
من سيء الاخلاق ان لا نرحم بعضنا بعضا و نجبر خواطر بعضنا
و نرعى مشاعر اخواننا و اهالينا و جيراننا و زملائنا
فما منفعة دموع الحزن حين نفقدهم او نتباكى عند قبورهم
علينا ان نهتم بهم و هم بيننا و نرحمهم و نعفوا عنهم
و نرسم البسمة على محياهم
و نسامحهم حتى و ان أخطؤوا معنا او جاروا علينا
فالدنيا ايام سائرة الى الزوال و كل يوم جنائز تمر امامنا
و لكننا لا نتعض ربي يهدينا و يرزقنا الرحمة في قلوبنا
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اخي ونتأسف لما وصل اليه حالنا
ربي يهدينا ان شاء الله هادا واش نقولوا
شكرا لك اخي لتواجدك ربي يخليك ليا

بوركت
 
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
14,666
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
قال جليلوس:
اكيد اخي فلا مفر من الموت ... وكفى به واعظا
الله يهدينا ان شاء الله
شكرا لتواجدك
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اللهم امين يا رب العالمين اجمعين
العفو أخي الغالي
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
5,340
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
قال ليليا مرام:
لي عودة خلي نفخ قلبي غاية كيما ڨلتوهاش نتوما ونرجع مور فطور عندي ما نڨول
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ان شاء الله خيتو
راني نستناك افطري مليح واغسلي ماعينك وارواحي فرغي قلبك
ربي يحفظك ويبعد عليك كل شر
 
صانعة الإبتسامة

صانعة الإبتسامة

:: عضو فعّال ::
إنضم
4 ماي 2017
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محل الإقامة
قلب زوجي الحبيب😍
الجنس
أنثى
كما يقولو ناس بكري من كان حي مشتاق تمرة وكي مات علقولو عرجون
هذا هو زمن لي رانا عايشين فيه واحد مايرحم واحد إلا من رحم ربك
ربي يرحم جميع موتى المسلمين
بوركت جليلو
 
الطيب الجزائري84

الطيب الجزائري84

:: عضو متألق ::
إنضم
14 جوان 2011
المشاركات
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الجنس
ذكر
إذا ماتت القلوب فالامر صعب اخي
ومن ذلك الضحك في المقبرة والتي لونعلم مافيها من الاسئلة لبكينا دما بدل الدموع
زد على ذلك اعمالنا طغت عليها الرياء والعياذ بالله
فنسأل الله العفو والعافية وأن يستر ذنوبنا
 
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