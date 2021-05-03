☀ الحآل بعد التخرج ... لآ ذكريات ... لآ مستقبل ☀

جليلوس
:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
- إنضم
- 4 جوان 2013
- المشاركات
- 5,342
- النقاط
- 2,051
- محل الإقامة
- في وحد البلاصة ...
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم
جميل جدا أن يتذكر المرء أنه بإذن الله تعالى يوما ما سوف يتخرج ويصبح ذا مستوى من التعليم والثقافة
متسلحا بشهادة جامعية
لكن ....
للاسف
هذه السعادة لن تطول
ففي بلادنا أصبح التخرج أتعس لحظة للأسف فالمصير غالبا
بطآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآلة
لآ مستقبل
لآعمل
لآزواج
لآ تكوين أسرة
اضافة الى هاذا ضغوطات اجتماعية
أين المفر ؟؟؟؟؟ و ما الحل برأيكم؟
جميل جدا أن يتذكر المرء أنه بإذن الله تعالى يوما ما سوف يتخرج ويصبح ذا مستوى من التعليم والثقافة
متسلحا بشهادة جامعية
لكن ....
للاسف
هذه السعادة لن تطول
ففي بلادنا أصبح التخرج أتعس لحظة للأسف فالمصير غالبا
بطآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآلة
لآ مستقبل
لآعمل
لآزواج
لآ تكوين أسرة
اضافة الى هاذا ضغوطات اجتماعية
أين المفر ؟؟؟؟؟ و ما الحل برأيكم؟