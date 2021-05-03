☀ الحآل بعد التخرج ... لآ ذكريات ... لآ مستقبل ☀

لا تتياس كل واحد رزقه أخي عبد الجليل انا مثلا تخرجت سنة 2012 حتى 2014 باش توضفت في اطار الإندماج المهني و في 2018 توظف في شركة بعقد لمدة 6 اشهر و مازلت في عقود الى يومنا هذا و الحمد لله خطبت و قريب عرسي ان شاء الله ادعوا ربي يسهل أموري ، ادعوك لا تقنط من رحمة الله لان كل واحد لم يموت حتى يستوفي رزقه من هذه الدنيا لان وعد من الله عزوجل

ادعي ربي يسهل أمورك علابلنا عادت بلادنا مبنية على المعريفة و الرشوة في كل المجالات كن على يقين أن الله سيرزقك مهما طال الزمن او قصر

هذه تجربتي

ادعوا الله يسهل أموري ان شاء الله