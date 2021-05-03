☀ الحآل بعد التخرج ... لآ ذكريات ... لآ مستقبل ☀

جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
5,342
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
السلام عليكم
جميل جدا أن يتذكر المرء أنه بإذن الله تعالى يوما ما سوف يتخرج ويصبح ذا مستوى من التعليم والثقافة
متسلحا بشهادة جامعية
لكن ....

للاسف

هذه السعادة لن تطول
ففي بلادنا أصبح التخرج أتعس لحظة للأسف فالمصير غالبا
بطآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآلة
لآ مستقبل
لآعمل
لآزواج
لآ تكوين أسرة
اضافة الى هاذا ضغوطات اجتماعية
أين المفر ؟؟؟؟؟ و ما الحل برأيكم؟
 
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
14,671
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
لا تتياس كل واحد رزقه أخي عبد الجليل انا مثلا تخرجت سنة 2012 حتى 2014 باش توضفت في اطار الإندماج المهني و في 2018 توظف في شركة بعقد لمدة 6 اشهر و مازلت في عقود الى يومنا هذا و الحمد لله خطبت و قريب عرسي ان شاء الله ادعوا ربي يسهل أموري ، ادعوك لا تقنط من رحمة الله لان كل واحد لم يموت حتى يستوفي رزقه من هذه الدنيا لان وعد من الله عزوجل
ادعي ربي يسهل أمورك علابلنا عادت بلادنا مبنية على المعريفة و الرشوة في كل المجالات كن على يقين أن الله سيرزقك مهما طال الزمن او قصر
هذه تجربتي
ادعوا الله يسهل أموري ان شاء الله
 
Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
7,970
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
كل النقاط لي ذكرتها جزء لا يتجزء من مابعد التخرج و تقريبا عشت كل منها يعني ناهيك عن البطالة مثلا و .. تزيدك الوعود الكاذبة و الاستحقار لما يشوفك تطالب بحقك و لا تسال عن شي ب احترام عموما لي عودة لتطرق للنقاط
 
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