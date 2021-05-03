== العجوز والكنة == اجروا تشوفوا

السلام عليكم

اهلا خوتي الكرام كيف حالكم ان شاء الله بخير

جيت اليوم نحكيلكم واش صرا بين العجوز والكنة هههههه

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العجوز و هي تستفز الكنة بينما تقوم الأخيرة بشغل البيت

( الله لا يخليني لليدين الله يخليني غابة و الناس حطابة )

يعني العجوز تقول أدعو الله ان أبقى بصحتي و اقوم انا بشغل بيتي و أساعد الناس مع ان الكنة هي التي تقوم بالشغل

نجحت العجوز في استفزاز الكنة و سترد

( باينة الشقة على حواشيها ) الكنة تقول

العجوز ترد ( أضحك يا فمي على همي ) ههههه العجوز تشكي همها من كنتها

الكنة صح معاك حق ( هم يبكي و هم يضحك ) و تضحك و تقهقه هههههههههههههههههههههههه

العجوز ( يعزيك في راسك الضحك يضحك على الضحك و الضحك يضحك عليهم رحنا لدار المهابل حرنا شكون يدبر عليهم ) تتهمها بالجنون

بعد ماتخلص الكنة شغل البيت تتزينو تخرج لتغيض العجوز

العجوز ( خصك السواك يا معوجة الحناك ) تقصد تقوللها انتي أصلا لا تصلحين للتزين

و تقابل العجوز مرآتها و تحاول تحسن مظهرها

الكنة ( سيدي مليح خصو الهوى و الريح ) ( اللي فاتو وقتو مايطمع في وقت الغير )

العجوز ( الدنيا بالوجوه و الآخرة بالفعايل )



يدخل الزوج تعبان من الخدمة ويلاقي الفتان والمشاكل كل واحد تحكي روايتها

و يقول جملة واحدة ( كي سيدي كي لالا ) يعني وجهان لعملة واحدة وهي الإزعاج طبعا

و في الاخير يتدخل اب الزوج ( الشيخ ) ويقولهم ( المسلوخة تضحك على المذبوحة و المقطعة شبعت عليهم ضحك )

هذه الحياة الحلوة بين الزوجة وعجوزتها زمان بكري والنية

اعداد وتقديم ماوراء الكواليس ههههه !!!

لي عجباته مايبخلش علينا بالردود

خيكم جليلوس

تحيتي ​