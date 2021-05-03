== العجوز والكنة == اجروا تشوفوا

جليلوس
:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
- إنضم
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- محل الإقامة
- في وحد البلاصة ...
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم
اهلا خوتي الكرام كيف حالكم ان شاء الله بخير
جيت اليوم نحكيلكم واش صرا بين العجوز والكنة هههههه
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العجوز و هي تستفز الكنة بينما تقوم الأخيرة بشغل البيت
( الله لا يخليني لليدين الله يخليني غابة و الناس حطابة )
يعني العجوز تقول أدعو الله ان أبقى بصحتي و اقوم انا بشغل بيتي و أساعد الناس مع ان الكنة هي التي تقوم بالشغل
نجحت العجوز في استفزاز الكنة و سترد
( باينة الشقة على حواشيها ) الكنة تقول
العجوز ترد ( أضحك يا فمي على همي ) ههههه العجوز تشكي همها من كنتها
الكنة صح معاك حق (هم يبكي و هم يضحك) و تضحك و تقهقه هههههههههههههههههههههههه
العجوز ( يعزيك في راسك الضحك يضحك على الضحك و الضحك يضحك عليهم رحنا لدار المهابل حرنا شكون يدبر عليهم ) تتهمها بالجنون
بعد ماتخلص الكنة شغل البيت تتزينو تخرج لتغيض العجوز
العجوز ( خصك السواك يا معوجة الحناك ) تقصد تقوللها انتي أصلا لا تصلحين للتزين
و تقابل العجوز مرآتها و تحاول تحسن مظهرها
الكنة ( سيدي مليح خصو الهوى و الريح ) ( اللي فاتو وقتو مايطمع في وقت الغير)
العجوز ( الدنيا بالوجوه و الآخرة بالفعايل)
يدخل الزوج تعبان من الخدمة ويلاقي الفتان والمشاكل كل واحد تحكي روايتها
و يقول جملة واحدة ( كي سيدي كي لالا) يعني وجهان لعملة واحدة وهي الإزعاج طبعا
و في الاخير يتدخل اب الزوج ( الشيخ ) ويقولهم ( المسلوخة تضحك على المذبوحة و المقطعة شبعت عليهم ضحك )
هذه الحياة الحلوة بين الزوجة وعجوزتها زمان بكري والنية
اعداد وتقديم ماوراء الكواليس ههههه !!!
لي عجباته مايبخلش علينا بالردود
خيكم جليلوس
تحيتي
اهلا خوتي الكرام كيف حالكم ان شاء الله بخير
جيت اليوم نحكيلكم واش صرا بين العجوز والكنة هههههه
==============
العجوز و هي تستفز الكنة بينما تقوم الأخيرة بشغل البيت
( الله لا يخليني لليدين الله يخليني غابة و الناس حطابة )
يعني العجوز تقول أدعو الله ان أبقى بصحتي و اقوم انا بشغل بيتي و أساعد الناس مع ان الكنة هي التي تقوم بالشغل
نجحت العجوز في استفزاز الكنة و سترد
( باينة الشقة على حواشيها ) الكنة تقول
العجوز ترد ( أضحك يا فمي على همي ) ههههه العجوز تشكي همها من كنتها
الكنة صح معاك حق (هم يبكي و هم يضحك) و تضحك و تقهقه هههههههههههههههههههههههه
العجوز ( يعزيك في راسك الضحك يضحك على الضحك و الضحك يضحك عليهم رحنا لدار المهابل حرنا شكون يدبر عليهم ) تتهمها بالجنون
بعد ماتخلص الكنة شغل البيت تتزينو تخرج لتغيض العجوز
العجوز ( خصك السواك يا معوجة الحناك ) تقصد تقوللها انتي أصلا لا تصلحين للتزين
و تقابل العجوز مرآتها و تحاول تحسن مظهرها
الكنة ( سيدي مليح خصو الهوى و الريح ) ( اللي فاتو وقتو مايطمع في وقت الغير)
العجوز ( الدنيا بالوجوه و الآخرة بالفعايل)
يدخل الزوج تعبان من الخدمة ويلاقي الفتان والمشاكل كل واحد تحكي روايتها
و يقول جملة واحدة ( كي سيدي كي لالا) يعني وجهان لعملة واحدة وهي الإزعاج طبعا
و في الاخير يتدخل اب الزوج ( الشيخ ) ويقولهم ( المسلوخة تضحك على المذبوحة و المقطعة شبعت عليهم ضحك )
هذه الحياة الحلوة بين الزوجة وعجوزتها زمان بكري والنية
اعداد وتقديم ماوراء الكواليس ههههه !!!
لي عجباته مايبخلش علينا بالردود
خيكم جليلوس
تحيتي