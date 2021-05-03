== العجوز والكنة == اجروا تشوفوا

جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
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السلام عليكم
اهلا خوتي الكرام كيف حالكم ان شاء الله بخير
جيت اليوم نحكيلكم واش صرا بين العجوز والكنة هههههه
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العجوز و هي تستفز الكنة بينما تقوم الأخيرة بشغل البيت
( الله لا يخليني لليدين الله يخليني غابة و الناس حطابة )
يعني العجوز تقول أدعو الله ان أبقى بصحتي و اقوم انا بشغل بيتي و أساعد الناس مع ان الكنة هي التي تقوم بالشغل
نجحت العجوز في استفزاز الكنة و سترد
( باينة الشقة على حواشيها ) الكنة تقول
العجوز ترد ( أضحك يا فمي على همي ) ههههه العجوز تشكي همها من كنتها
الكنة صح معاك حق (هم يبكي و هم يضحك) و تضحك و تقهقه هههههههههههههههههههههههه
العجوز ( يعزيك في راسك الضحك يضحك على الضحك و الضحك يضحك عليهم رحنا لدار المهابل حرنا شكون يدبر عليهم ) تتهمها بالجنون
بعد ماتخلص الكنة شغل البيت تتزينو تخرج لتغيض العجوز
العجوز ( خصك السواك يا معوجة الحناك ) تقصد تقوللها انتي أصلا لا تصلحين للتزين
و تقابل العجوز مرآتها و تحاول تحسن مظهرها
الكنة ( سيدي مليح خصو الهوى و الريح ) ( اللي فاتو وقتو مايطمع في وقت الغير)
العجوز ( الدنيا بالوجوه و الآخرة بالفعايل)

يدخل الزوج تعبان من الخدمة ويلاقي الفتان والمشاكل كل واحد تحكي روايتها
و يقول جملة واحدة ( كي سيدي كي لالا) يعني وجهان لعملة واحدة وهي الإزعاج طبعا
و في الاخير يتدخل اب الزوج ( الشيخ ) ويقولهم ( المسلوخة تضحك على المذبوحة و المقطعة شبعت عليهم ضحك )
هذه الحياة الحلوة بين الزوجة وعجوزتها زمان بكري والنية
اعداد وتقديم ماوراء الكواليس ههههه !!!
لي عجباته مايبخلش علينا بالردود
خيكم جليلوس
تحيتي
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
5,340
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
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جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
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النقاط
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ذكر
صانعة الإبتسامة

صانعة الإبتسامة

:: عضو فعّال ::
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قلب زوجي الحبيب😍
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أنثى
قال جليلوس:
هههههه
الله يحفظك خيتي
شكرا ليك شفتي كناين بكري كي كانوا
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أمين يارب واياك
يقلك ناس بكري اذا تفاهمت لعجوز والكنة أبليس يدخل للجنة😂
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
5,340
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
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