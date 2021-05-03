قلعة الحب 14

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
739
النقاط
51
العمر
59
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
"روحي فاطة.." هو احساس ينتاب الواحد منا فيشعر بالاختناق، وبالخيبة. وتهشم اشرعة الامل في قلبه، ويزداد هذا الاحساس كلّما وجدنا انفسنا لوحدنا دون مساندة، ولا كلمة حلوة تطبب جراحنا. ويكون امامنا ثلاث خيارات حسب راي هي:
- ان نكثف صورة الحزن في قلوبنا حتى نصل الى تدمير ذاتنا.
- التخلي عن حلمنا..ونعيش على هامش الحياة مثل أي كرسي انتهت صلاحيته.
- الاتجاه نحو المستقبل من خلال التركيز على جوانب القوة فينا، وعلى كل ما هو مشرق في حياتنا.
مخ الهدرة: قد يُفرض علينا الالم، لكن تظل كيفية الاستجابة خيارنا.
 
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