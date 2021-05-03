ليليا مرام
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
صحا فطوركم أعضاء قسم الأطفال إسمحوا لي بمشاركتكم هذا الموضوع وعذرا على العنوان باللعجة العامية
والله جئتكم بموضوع يدنى له الجبين
كنت أسمع هذا المثل الشعبي
اللي مات باباه يتوسد الوسادة ....واللي ماتت أمو يتوسد العتبة
بمعنى اللي ماتت يماه راه ضاع وانا اتجول فمواقع تواصل صدمت عدة مرات وفي عدة مواقع بهذا الخبر
هل نحن فعلا مسلمون!؟.....هل إنقطعت الرحمة من القلوب ؟!.... ألهذه الدرجة صلة الرحم إنقطعت؟!....لم أستغرب لخبر القتل بتنا نسمعه يوميا ....بقدر ما بكيت على حال هؤلاء اليتامى ...صدقوني لم أستطع الإفطار ودموعي تنهمر ....مات والدي ورعتنا امي ورحل الاخوة وبقيت مع امي أحسيت بوجعهم بألمهم بيتمهم أشد الإحساس ..انا ووجدت أمي سند وهؤلاء ؟!....
ما ذنب هلته البراءة لتعرض على التكفل أو التبني ؟!...اين الأعمام أين الخلان أين الخالات ؟!
يا رب اعذرنا لأننا نطلب رحمتك ونحن لا نرحم.....
والله والله وقسما بالله لو كنت فقط عاملة ولدي مدخول والله لكنت الان في الطريق لجلبهم واتكفل بهم حتى زواجهم لكن سامحني يا ربي انت اعلم بحالي المادي والصحي
تعليقكم منةفضلكم انا فحالة صدمة ...يتامى يعرضون للتكفل لان الاعمام والخلان رفضوا التكفل بهم حسبي الله ونعم الوكيل سفترق الإخوة وكل اسرة تتمفل بواحد ويفترق شملهم ....حسبي الله ونعم الوكيل
صحا فطوركم أعضاء قسم الأطفال إسمحوا لي بمشاركتكم هذا الموضوع وعذرا على العنوان باللعجة العامية
والله جئتكم بموضوع يدنى له الجبين
كنت أسمع هذا المثل الشعبي
اللي مات باباه يتوسد الوسادة ....واللي ماتت أمو يتوسد العتبة
بمعنى اللي ماتت يماه راه ضاع وانا اتجول فمواقع تواصل صدمت عدة مرات وفي عدة مواقع بهذا الخبر
هل نحن فعلا مسلمون!؟.....هل إنقطعت الرحمة من القلوب ؟!.... ألهذه الدرجة صلة الرحم إنقطعت؟!....لم أستغرب لخبر القتل بتنا نسمعه يوميا ....بقدر ما بكيت على حال هؤلاء اليتامى ...صدقوني لم أستطع الإفطار ودموعي تنهمر ....مات والدي ورعتنا امي ورحل الاخوة وبقيت مع امي أحسيت بوجعهم بألمهم بيتمهم أشد الإحساس ..انا ووجدت أمي سند وهؤلاء ؟!....
ما ذنب هلته البراءة لتعرض على التكفل أو التبني ؟!...اين الأعمام أين الخلان أين الخالات ؟!
يا رب اعذرنا لأننا نطلب رحمتك ونحن لا نرحم.....
والله والله وقسما بالله لو كنت فقط عاملة ولدي مدخول والله لكنت الان في الطريق لجلبهم واتكفل بهم حتى زواجهم لكن سامحني يا ربي انت اعلم بحالي المادي والصحي
تعليقكم منةفضلكم انا فحالة صدمة ...يتامى يعرضون للتكفل لان الاعمام والخلان رفضوا التكفل بهم حسبي الله ونعم الوكيل سفترق الإخوة وكل اسرة تتمفل بواحد ويفترق شملهم ....حسبي الله ونعم الوكيل