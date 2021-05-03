السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

صحا فطوركم أعضاء قسم الأطفال إسمحوا لي بمشاركتكم هذا الموضوع وعذرا على العنوان باللعجة العامية



والله جئتكم بموضوع يدنى له الجبين

كنت أسمع هذا المثل الشعبي

اللي مات باباه يتوسد الوسادة ....واللي ماتت أمو يتوسد العتبة