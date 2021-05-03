اللي مات باباه يتوسد الوسادة واللي ماتت أمو يتوسد العتبة

ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي::
إنضم
16 جوان 2009
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

صحا فطوركم أعضاء قسم الأطفال إسمحوا لي بمشاركتكم هذا الموضوع وعذرا على العنوان باللعجة العامية

والله جئتكم بموضوع يدنى له الجبين
كنت أسمع هذا المثل الشعبي

اللي مات باباه يتوسد الوسادة ....واللي ماتت أمو يتوسد العتبة


بمعنى اللي ماتت يماه راه ضاع وانا اتجول فمواقع تواصل صدمت عدة مرات وفي عدة مواقع بهذا الخبر

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هل نحن فعلا مسلمون!؟.....هل إنقطعت الرحمة من القلوب ؟!.... ألهذه الدرجة صلة الرحم إنقطعت؟!....لم أستغرب لخبر القتل بتنا نسمعه يوميا ....بقدر ما بكيت على حال هؤلاء اليتامى ...😭😭صدقوني لم أستطع الإفطار ودموعي تنهمر ....مات والدي ورعتنا امي ورحل الاخوة وبقيت مع امي أحسيت بوجعهم بألمهم بيتمهم أشد الإحساس ..انا ووجدت أمي سند وهؤلاء ؟!....
ما ذنب هلته البراءة لتعرض على التكفل أو التبني ؟!...اين الأعمام أين الخلان أين الخالات ؟!
يا رب اعذرنا لأننا نطلب رحمتك ونحن لا نرحم😰😰.....

والله والله وقسما بالله لو كنت فقط عاملة ولدي مدخول والله لكنت الان في الطريق لجلبهم واتكفل بهم حتى زواجهم لكن سامحني يا ربي انت اعلم بحالي المادي والصحي


تعليقكم منةفضلكم انا فحالة صدمة ...يتامى يعرضون للتكفل لان الاعمام والخلان رفضوا التكفل بهم حسبي الله ونعم الوكيل سفترق الإخوة وكل اسرة تتمفل بواحد ويفترق شملهم ....حسبي الله ونعم الوكيل
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي::
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
9,235
النقاط
2,151
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
قال إلياس:
حسبي الله ونعم الوكيل في هذا الاب الظالم ربي معاهم ان شاء الله
بورك فيك على الموضوع القيم اختي دمت مبدعة في سماء المنتدى
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السلام عليكم ..صحا فطورك أخي
حسبي الله ونعم الوكيل هذا الأب شرد أولاده وكيلو ربي وكملو عليهم عمومهم وخوالهم ليهم ربي برك الله يحطهم في ايادي آمنة وناس تخاف ربي فيهم يتامى
شكرا على رأيك الذي أفتخر بيه
 
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