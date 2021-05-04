اي المواقف يلي يومك زي الزفت😂😂

sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
12,901
النقاط
1,451
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
السلام عليكم

كيف الحال يا مكشردين يغلبكم رمضان ما تشاركو بمواضيع ولا ردود 😏
يخي ماكمش صايمين على الكتابه 😂

المهم اليوم جبتلكم موضوع

لجس النبض

اي من هذ المواقف تخليك تجوز نهار سيء

اختار واحده من الصور

واذا مكاش حطلنا صوره لامر يخليك تتقلق في رمضان


تكون راقد وتفطن تسمع يقولو الماكله تحرقت
😳😳😳
FB_IMG_1611137808576.jpg


تكون معروض وتعرف بلي الملوخيه هي الطبق الرئيسي تاعهم
😣😣😣😣
FB_IMG_1604056058739.jpg


قبل المغرب بربع ساعه تشوف فيديو ولا منشور يحكي على الروز بالبوجغللو
😣😣😣😣
FB_IMG_1606958847190.jpg


نصف ساعه قبل المغرب يزدم عليكم ضيف صامط
فيوغير وقتو
😂😂😂😂
FB_IMG_1597370907241.jpg


ترفدها من المارشي وكلك امل تستمتع بيها وتلقاها هك
😔😔😔😔😔
FB_IMG_1587992813704.jpg


تكون عطشان لاخر درجه ويجوز عليك خوك الصغير وياكل فلاك
FB_IMG_1588646893097.jpg


تفطن بعد الاذان الثاني ميت بالجوع وتلقى البلا تاع المثوم الي وجدوهلك قدامك
😭😭😭😭😭😭
images - 2020-08-18T224939.391.jpeg

المهم اي المواقف يعذبك ولا يقلقك
ويخلي يومك سيء

 
ذكريات

ذكريات

:: عضو مُشارك ::
إنضم
14 أوت 2010
المشاركات
175
النقاط
613
محل الإقامة
تلمسان
الجنس
أنثى
ڨاع المواقف يعذبو، بصح الي شويا قلقني الروز بالبوجغللو ڨاع النهار و أنا صايمة و نزيد نخدم وقت الفطور و نقي، و نقي لولدي الصغير الي يبغيه و ما يعرفش ينقيه، ما نقبلش خاصني ناكل بلا عذاب.
 
sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
12,901
النقاط
1,451
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
قال ذكريات:
ڨاع المواقف يعذبو، بصح الي شويا قلقني الروز بالبوجغللو ڨاع النهار و أنا صايمة و نزيد نخدم وقت الفطور و نقي، و نقي لولدي الصغير الي يبغيه و ما يعرفش ينقيه، ما نقبلش خاصني ناكل بلا عذاب.
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علاش ماقوليليش تاكلوه ووليدك تان يحبو 😳😳
انا لوكان نشو الفوتو هذيك قبل الفطور مشكيتش ناكل 😣😣😣
اما اموقف الي يقلقني خويا ابصغير ياكل لاكريم شوكو ويقولي هاك لحسه 😣😣😣
 
ذكريات

ذكريات

:: عضو مُشارك ::
إنضم
14 أوت 2010
المشاركات
175
النقاط
613
محل الإقامة
تلمسان
الجنس
أنثى
ناكلوه فالغرب و عندو وصفات و أذواق رائعة 😜😜😜
عندي راجل خالتي من الشرق كي يشوفو يخرج وقلبو يطلع، عفسة كي نبغي نبقا مع خالتي لوحدنا نحطلو البوجغللو.
 
sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
12,901
النقاط
1,451
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
وي علابالي ناس الغرب ياكلوه ونحسب يقلوه برك
اما الروز بالبوجغللو والله حسبت الفوتو زعاقه برك😳
اممممممم شغيغه يعني تليكيديه بطريقه دبلوماسيه هههههه
قال ذكريات:
ناكلوه فالغرب و عندو وصفات و أذواق رائعة 😜😜😜
عندي راجل خالتي من الشرق كي يشوفو يخرج وقلبو يطلع، عفسة كي نبغي نبقا مع خالتي لوحدنا نحطلو البوجغللو.
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