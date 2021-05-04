اي المواقف يلي يومك زي الزفت😂😂

ڨاع المواقف يعذبو، بصح الي شويا قلقني الروز بالبوجغللو ڨاع النهار و أنا صايمة و نزيد نخدم وقت الفطور و نقي، و نقي لولدي الصغير الي يبغيه و ما يعرفش ينقيه، ما نقبلش خاصني ناكل بلا عذاب.