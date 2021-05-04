اي المواقف يلي يومك زي الزفت😂😂

sami44
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
- إنضم
- 10 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 12,901
- النقاط
- 1,451
- محل الإقامة
- فالفيراج
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم
كيف الحال يا مكشردين يغلبكم رمضان ما تشاركو بمواضيع ولا ردود
يخي ماكمش صايمين على الكتابه
المهم اليوم جبتلكم موضوع
لجس النبض
اي من هذ المواقف تخليك تجوز نهار سيء
اختار واحده من الصور
واذا مكاش حطلنا صوره لامر يخليك تتقلق في رمضان
تكون راقد وتفطن تسمع يقولو الماكله تحرقت
تكون معروض وتعرف بلي الملوخيه هي الطبق الرئيسي تاعهم
قبل المغرب بربع ساعه تشوف فيديو ولا منشور يحكي على الروز بالبوجغللو
نصف ساعه قبل المغرب يزدم عليكم ضيف صامط
فيوغير وقتو
ترفدها من المارشي وكلك امل تستمتع بيها وتلقاها هك
تكون عطشان لاخر درجه ويجوز عليك خوك الصغير وياكل فلاك
تفطن بعد الاذان الثاني ميت بالجوع وتلقى البلا تاع المثوم الي وجدوهلك قدامك
المهم اي المواقف يعذبك ولا يقلقك
ويخلي يومك سيء
كيف الحال يا مكشردين يغلبكم رمضان ما تشاركو بمواضيع ولا ردود
يخي ماكمش صايمين على الكتابه
المهم اليوم جبتلكم موضوع
لجس النبض
اي من هذ المواقف تخليك تجوز نهار سيء
اختار واحده من الصور
واذا مكاش حطلنا صوره لامر يخليك تتقلق في رمضان
تكون راقد وتفطن تسمع يقولو الماكله تحرقت
تكون معروض وتعرف بلي الملوخيه هي الطبق الرئيسي تاعهم
قبل المغرب بربع ساعه تشوف فيديو ولا منشور يحكي على الروز بالبوجغللو
نصف ساعه قبل المغرب يزدم عليكم ضيف صامط
فيوغير وقتو
ترفدها من المارشي وكلك امل تستمتع بيها وتلقاها هك
تكون عطشان لاخر درجه ويجوز عليك خوك الصغير وياكل فلاك
تفطن بعد الاذان الثاني ميت بالجوع وتلقى البلا تاع المثوم الي وجدوهلك قدامك
المهم اي المواقف يعذبك ولا يقلقك
ويخلي يومك سيء