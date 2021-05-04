بكري كي تسخف على مشماشة😋🤸

صانعة الإبتسامة

صانعة الإبتسامة

:: عضو فعّال ::
إنضم
4 ماي 2017
المشاركات
2,812
النقاط
1,011
محل الإقامة
قلب زوجي الحبيب😍
الجنس
أنثى
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صحا رمضانكم

في صغرنا قاع درنا طوايش وكل واحد واش دار مي كاينة حاجة نظن أغلبكم دارها سورتو جيل تسعينات أنا وحدة منكم 🙋بصح كنت كي نروح لافامي ونتشهى مشماش معلق في شجرة نتلاح فيه كي طرزان😂 وساعات حبيبات عنب ونجيب لأختي لكبيرة نشبعو وحنا ناكلو 😁
والله مانخليها في خاطري 😎سورتو مشماش كي يولي مزالو أخضر وحامض😋 مشاعري تروح ليه تجري😂
أيا كل واحد يحكيلنا على واش سخف بكري وتحول طرزان😌

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إليكم الخط أبدعو ولا بعدو😏
صحا فطوركم مسبقا😌
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
5,360
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
هههههه يعطيك الربح والله فكرتيني في يامات مايتعاودوش نعقل في حومتنا القديمة كان عندنا جارنا عنده كي كي الجاردان قدام الباب فيها داليا تاع عنب وشجرة تاع بوعظيمة ولا الزعرور كيما تقولوا نتوما ليل ونهار مشيطينه مسكين يغفل يلقانا كي القرود راكبين فالشجرة هههههه والله يا ليام
يعطيك الصحيتوووو خيتي
 
صانعة الإبتسامة

صانعة الإبتسامة

:: عضو فعّال ::
إنضم
4 ماي 2017
المشاركات
2,812
النقاط
1,011
محل الإقامة
قلب زوجي الحبيب😍
الجنس
أنثى
قال جليلوس:
هههههه يعطيك الربح والله فكرتيني في يامات مايتعاودوش نعقل في حومتنا القديمة كان عندنا جارنا عنده كي كي الجاردان قدام الباب فيها داليا تاع عنب وشجرة تاع بوعظيمة ولا الزعرور كيما تقولوا نتوما ليل ونهار مشيطينه مسكين يغفل يلقانا كي القرود راكبين فالشجرة هههههه والله يا ليام
يعطيك الصحيتوووو خيتي
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ههههه باين ديرها انت
بصح والله صغر وحدو فيه بزاااف حاجات شابين يولي العبد فرحان غير كي يطلع فوق شجرة وينح وياكل يعني أبسط الحاجات تفرحنا😍
سورتو اذا مافاقولناش بلي كلينا 😂😂😂
 
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