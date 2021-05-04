بكري كي تسخف على مشماشة😋🤸

هههههه يعطيك الربح والله فكرتيني في يامات مايتعاودوش نعقل في حومتنا القديمة كان عندنا جارنا عنده كي كي الجاردان قدام الباب فيها داليا تاع عنب وشجرة تاع بوعظيمة ولا الزعرور كيما تقولوا نتوما ليل ونهار مشيطينه مسكين يغفل يلقانا كي القرود راكبين فالشجرة هههههه والله يا ليام

يعطيك الصحيتوووو خيتي