بكري كي تسخف على مشماشة😋🤸

صانعة الإبتسامة
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صحا رمضانكم
في صغرنا قاع درنا طوايش وكل واحد واش دار مي كاينة حاجة نظن أغلبكم دارها سورتو جيل تسعينات أنا وحدة منكم بصح كنت كي نروح لافامي ونتشهى مشماش معلق في شجرة نتلاح فيه كي طرزان وساعات حبيبات عنب ونجيب لأختي لكبيرة نشبعو وحنا ناكلو
والله مانخليها في خاطري سورتو مشماش كي يولي مزالو أخضر وحامض مشاعري تروح ليه تجري
أيا كل واحد يحكيلنا على واش سخف بكري وتحول طرزان
إليكم الخط أبدعو ولا بعدو
صحا فطوركم مسبقا